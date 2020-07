Meredith Kopit Levien succèdera le 8 septembre à Mark Thompson et deviendra PDG du New York Times, devenant la plus jeune dirigeante à occuper ce poste.

(New York) Déjà numéro deux opérationnelle du New York Times, Meredith Kopit Levien va devenir PDG du quotidien américain, devenant la plus jeune dirigeante à occuper ce poste.

Agence France-Presse

Cette femme de 49 ans, passée par les magazines The Atantic et Forbes avant de rejoindre le New York Times en 2013, succèdera le 8 septembre à Mark Thompson (62 ans), en fonction depuis 2012, selon un communiqué publié mercredi.

Le départ de Mark Thompson était prévu de longue date et le conseil d’administration s’était donné plusieurs mois pour lui trouver un successeur.

« Quand Mark a rejoint le Times, en 2012, la trajectoire du groupe était incertaine », a souligné le directeur de la publication, A. G. Sulzberger, cité dans le communiqué.

« Aujourd’hui, le Times est l’organe de presse le plus innovant et qui connaît le plus de succès au monde », a affirmé le dirigeant.

D’abord responsable de la publicité, Meredith Kopit Levien avait été nommée numéro deux de la partie administrative et financière du journal en 2017.

Elle a largement contribué au virage du New York Times vers le numérique et au développement du modèle payant en ligne, qui s’avère être un succès.

« Elle a amélioré tout ce qu’elle a touché dans le groupe », a expliqué A. G. Sulzberger, qui est le véritable patron de l’ensemble.

Au passage, il a indiqué mercredi que le groupe avait franchi le seuil des six millions d’abonnés tous supports confondus, contre 5,8 fin mars.

Le New York Times s’est fixé comme objectif d’atteindre 10 millions d’abonnés d’ici 2025.

Meredith Kopit Levien estime que le réservoir de lecteurs non encore abonnés au Times atteint 100 millions de personnes, a-t-elle indiqué dans une entrevue au quotidien.