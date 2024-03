Les contrats à terme sur le cacao ont grimpé en flèche cette année, doublant pratiquement depuis le début de l’année 2024. La hausse des températures et des conditions météorologiques défavorables ont stressé et endommagé les cultures en Afrique de l’Ouest, qui produit plus de 70 % de l’offre mondiale de cacao.

(New York) Les paniers de Pâques sucrés risquent d’avoir un coût amer cette année pour les consommateurs, car le prix du cacao atteint des sommets.

Damian J. Troise Associated Press

Les prix du sucre augmentent également. Les contrats à terme pour une livre de sucre sont en hausse d’environ 8 % en 2024, après avoir augmenté de 2,7 % en 2023.

Les grands chocolatiers comme Hershey’s et Mondelez, le fabricant de Cadbury, ont refilé ces coûts aux consommateurs ― et plus encore : les marges bénéficiaires nettes de Hershey sont passées de 15,8 % en 2022 à 16,7 % en 2023. Mondelez a fait état d’un bond à 13,8 % en 2023, contre 8,6 % en 2022.

Les deux entreprises ont témoigné d’une baisse des volumes de ventes au cours de leurs derniers trimestres, les consommateurs étant de plus en plus lassés de payer des prix plus élevés.

La National Retail Federation des États-Unis s’attend à une baisse des dépenses pour Pâques cette année, bien que le chiffre total reste élevé par rapport aux normes historiques. Sa dernière enquête montre que les consommateurs devraient dépenser 3,1 milliards US en bonbons pour Pâques, soit 24,78 $ US par personne. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 3,3 milliards US (26,31 $ US par personne) dépensés il y a un an.

Mondelez, qui possède l’incontournable panier de Pâques Cadbury, a misé sur des augmentations de prix pour contrer la flambée des prix du cacao. La société a déclaré qu’elle détenait une part de 13 % du marché mondial du chocolat. Elle a reconnu des augmentations de prix allant jusqu’à 15 % dans sa catégorie de chocolat en 2023 et des prix plus élevés seront probablement un facteur clé pour atteindre les prévisions de croissance des revenus allant jusqu’à 5 % en 2024.

« Les prix sont clairement un élément clé de ce plan, a déclaré Luca Zaramella, directeur financier de Mondelez, lors d’une conférence téléphonique en janvier. Sa contribution sera légèrement inférieure à celle que nous avons observée en 2023, mais elle est supérieure à celle d’une année moyenne. »

Hershey a augmenté les prix du chocolat en général l’année dernière en raison de la hausse de l’inflation et a indiqué avoir augmenté les prix de certains produits d’épicerie et de restauration au début de l’année 2024. Elle s’attend à une croissance des ventes allant jusqu’à 3 % cette année.

L’entreprise a dit qu’elle s’engageait à augmenter les prix afin de couvrir l’inflation, bien que la majeure partie de celle-ci soit reportée des augmentations précédentes.

Le coût des bonbons et autres sucreries a augmenté de 5,8 % en février par rapport à l’année précédente, selon le dernier rapport du gouvernement américain sur les prix à la consommation. Les augmentations oscillent autour de ce niveau depuis la fin de l’année 2023.

L’inflation a globalement ralenti, mais elle reste plus élevée que ce que les économistes espéraient à ce stade de 2024. Les analystes s’inquiètent de plus en plus de l’impact d’une inflation et de taux d’intérêt obstinément élevés sur les dépenses de consommation et la croissance économique globale.