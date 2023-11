Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Un des plus importants actionnaires institutionnels de GDI vient de bonifier son placement dans l’entreprise montréalaise spécialisée dans la gestion et l’entretien d’immeubles.

Le gestionnaire d’actifs Medici, de Saint-Bruno-de-Montarville, vient d’indiquer aux autorités boursières avoir commencé le mois de novembre avec une participation de 12,7 % dans GDI.

Medici précise avoir acheté pour 772 143 $ d’actions au cours de la séance boursière du 12 octobre. Les 19 800 actions acquises ce jour-là ont été achetées au prix unitaire moyen de 39 $.

Power Corporation a gagné la confiance de Valeurs mobilières Desjardins en début de semaine. Après avoir pris connaissance de la performance trimestrielle publiée lundi, l’analyste Doug Young recommande désormais l’achat de l’action du conglomérat financier montréalais. L’évaluation boursière du titre est attrayante à ses yeux en raison de l’ampleur de l’escompte par rapport à la valeur nette des actifs. Il cite le rendement du dividende qui s’élevait à 6,2 % en début de semaine et les rachats d’actions par l’entreprise comme des éléments d’intérêt. Ils sont maintenant deux analystes sur huit à proposer l’achat.

À trois semaines de la publication de la performance financière de fin d’exercice de Transcontinental, la Financière Banque Nationale suggère d’acheter l’action de l’imprimeur montréalais spécialisé dans l’emballage souple. Dans une note envoyée jeudi à ses clients, l’analyste Adam Shine change sa recommandation pour la faire passer à « achat » en soulignant que l’évaluation du titre est tout simplement trop bon marché pour être ignorée. Transcontinental présentera ses prochains résultats trimestriels le 12 décembre.

Une haute dirigeante du Canadien National vient de vendre pour près de 920 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Première vice-présidente et cheffe des relations avec les intervenants au CN, Janet Drysdale a vendu le 9 novembre un bloc de 5995 actions au prix unitaire de 153,46 $.

Le gestionnaire d’actifs Mirabaud soutient dans sa lettre financière de novembre publiée cette semaine qu’il continue de favoriser une réduction de l’exposition aux secteurs cycliques en l’absence de redémarrage de la demande mondiale. « Nous avons abaissé notre exposition au secteur de la consommation discrétionnaire en Europe, ainsi qu’au secteur des financières américaines, dont les perspectives de bénéfices relatifs sont en retrait. En parallèle, nous avons augmenté notre exposition globale au secteur de l’énergie qui devrait profiter de la hausse des prix du pétrole. »

Le grand patron de Power Corporation a acheté en milieu de semaine pour 905 000 $ d’actions du conglomérat financier montréalais. Jeffrey Orr a acheté mercredi 25 000 actions au prix unitaire de 36,20 $.

La semaine qui débute sera écourtée sur les marchés américains en raison de l’Action de grâce. La Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés jeudi et la séance boursière de vendredi se terminera à 13 h pour le long week-end annuel de festivités à venir aux États-Unis.

Les titres québécois de Lassonde, Gildan, Groupe Colabor, Dollarama, Alimentation Couche-Tard et Stella-Jones ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Cogeco, Saputo, Groupe TVA, Alithya, Cogeco Communications et Senvest Capital ont glissé cette semaine à un plancher des 52 dernières semaines.

Coup de chapeau au propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, qui risque de soulever la Coupe Grey à bout de bras en soirée à peine huit mois après avoir acheté le club.