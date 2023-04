En Asie, le Nikkei 225 a pris 0,4 % à Tokyo. La bourse de Shanghaï a perdu 0,4 %. Le Kospi a avancé de 0,9 % à Séoul. Les marchés étaient fermés à Hong Kong et Sydney.

(Londres) Les marchés mondiaux étaient en hausse lundi matin, après la publication vendredi de données encourageantes au sujet du marché du travail aux États-Unis.

Le FTSE 100 londonien bondissait de 1 % en début de séance en Europe. Le CAC 40 français ajoutait 0,1 % et le DAX allemand 0,6 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 étaient stables.

En Asie, le Nikkei 225 a pris 0,4 % à Tokyo. La bourse de Shanghaï a perdu 0,4 %. Le Kospi a avancé de 0,9 % à Séoul. Les marchés étaient fermés à Hong Kong et Sydney.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole ajoutait 20 cents US à 80,90 $ US le baril.