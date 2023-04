Apple a enregistré la diminution la plus drastique : ses ventes d’ordinateurs ont chuté de 46 % sur un an, à 4 millions d’appareils vendus au premier trimestre, selon Canalys.

(San Francisco) Les ventes mondiales d’ordinateurs aux particuliers se sont effondrées en début d’année, tombant à un niveau inférieur à ceux d’avant la pandémie à cause d’une forte baisse de la demande, d’après deux études publiées dimanche et lundi.

Agence France-Presse

Moins de 57 millions d’ordinateurs personnels ont été vendus dans le monde au premier trimestre, soit 29 % de moins qu’à la même période en 2022, d’après le cabinet IDC.

C’est aussi beaucoup moins que les 59,2 millions d’appareils écoulés début 2019, et les 60,6 millions de janvier à mars 2018.

IDC a cité dimanche une demande « faible », des « excès » de stocks et un climat macroéconomique qui « empire » parmi les principales raisons de cette chute.

« La demande reste réduite dans toutes les catégories, notamment à cause des hausses des taux d’intérêt qui continuent aux États-Unis, en Europe et d’autres marchés où la réduction de l’inflation est la priorité absolue », a noté Ishan Dutt, analyste de Canalys, dans un communiqué de presse publié lundi.

Apple a enregistré la diminution la plus drastique : ses ventes d’ordinateurs ont chuté de 46 % sur un an, à 4 millions d’appareils vendus au premier trimestre, selon Canalys. Le géant californien arrive en quatrième position en terme de part de marché, derrière Lenovo, HP et Dell, et juste devant Asus.

Les marques se retrouvent donc toutes avec des stocks importants. « Malgré les lourdes réductions de prix, les magasins et les fabricants vont conserver des inventaires élevés jusqu’en milieu d’année et peut-être même au troisième trimestre », a indiqué Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC.

Le cabinet estime cependant que cette « pause de la croissance et de la demande » pourrait donner un peu de temps aux entreprises pour essayer de réduire leur dépendance aux usines en Chine, dans un contexte de tensions importantes entre Washington et Pékin.

Le marché des ordinateurs personnels devrait rebondir en 2024, selon Canalys et IDC. Les analystes tablent sur la reprise économique, la transition vers le système d’exploitation Windows 11 et la nécessité de mettre à jour des équipements obsolètes.