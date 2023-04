(New York) La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé, près de l’équilibre, une séance calme aux échanges peu fournis, Wall Street étant la seule Bourse occidentale ouverte pour le lundi de Pâques.

L’indice Dow Jones a grappillé 0,30 %, le NASDAQ, à dominante technologique, a cédé 0,03 % et l’indice élargi S&P 500 a avancé de 0,10 %, selon des résultats provisoires.

Plus de détails suivront.

La Bourse de Toronto

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lundi, soutenue par une vigueur généralisée, tandis que les grands indices américains ont mis fin à la séance dans un ordre dispersé.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 79,13 points pour terminer la journée avec 20 275,82 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 73,93 cents US, en baisse par rapport à celui de 74,19 cents US de jeudi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 96 cents US à 79,74 $ US le baril alors que celui du gaz naturel s’est emparé de 16 cents US à 2,17 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a rendu 22,60 $ US à 2003,80 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de près de 4 cents US à 3,98 $ US la livre.

La Presse Canadienne