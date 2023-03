Le bitcoin s’est apprécié de près de 3000 $ US, à 24 241 $ US, un gain de plus de 13 %.

Les investisseurs ont réagi à la fermeture des banques américaines Silicon Valley et Signature en se réfugiant dans les obligations, les métaux précieux et les cryptomonnaies, avec, en toile de fond, les mesures spéciales mises de l’avant par le gouvernement américain et le discours rassurant lundi matin du président Joe Biden.

Du côté des marchés boursiers, les principaux indices ont joué au yoyo une bonne partie de la séance de lundi, oscillant entre le rouge et le vert.

Le secteur bancaire a été mis à mal. La valeur de certaines banques régionales a dégringolé. Ce fut le cas de la First Republic de San Francisco, qui a perdu 62 % de sa valeur lundi. D’autres institutions régionales, les PacWest, Western Alliance et Zion, ont subi des baisses de prix de leurs actions d’au moins 20 %.

Le président Biden a indiqué lundi que l’État n’allait pas venir au secours des actionnaires et des investisseurs des banques en détresse, contrairement à ce qui s’était passé lors de la crise financière de 2008-2010. Au cours du week-end, une action concertée des autorités américaines a débouché sur des mesures visant à rassurer les déposants bancaires.

De leur côté, les titres technologiques du GAFAM ont gagné entre 0,5 et 3 % lundi.

La ruée des investisseurs vers les obligations du gouvernement américain a été spectaculaire. Quand la demande est forte, le prix des obligations s’emballe et leur rendement diminue.

Le rendement sur les obligations de 2 ans, des titres qui reflètent les attentes en matière d’évolution des taux d’intérêt, a reculé de plus d’un demi-point de pourcentage pour terminer la séance légèrement au-dessus de 4 %. Le 8 mars, le taux de 2 ans dépassait les 5 %. Il s’agit de sa plus forte baisse sur trois jours (presque 100 points) depuis le krach boursier du lundi noir en 1987, selon Reuters.

Le rendement sur l’obligation du gouvernement américain de 10 ans a reculé de 15 points centésimaux, à 3,54 %.

L’or a gagné 45 $ lundi pour terminer à 1913 $ US l’once troy, un sommet des cinq dernières semaines, selon le site spécialisé Kitco News. L’argent a gagné 1,21 $ US, à 21,76 $ US.

Le pétrole a perdu des plumes en raison des craintes que les difficultés du monde bancaire déclenchent la récession tant redoutée. Le dollar américain a lui aussi cédé du terrain face aux principales devises. Le dollar canadien a ainsi gagné un demi-cent.

Hausse du bitcoin

Ce sont les cryptomonnaies qui ont connu la meilleure journée. Les spéculateurs, qui avaient vendu à découvert vendredi face à la perspective d’une dégringolade des cours des actifs risqués, ont été pris à fermer rapidement leurs positions quand les autorités américaines ont annoncé durant le week-end qu’elles rembourseraient tous les dépôts des deux banques en difficulté.

Le bitcoin s’est apprécié de près de 3000 $ US, à 24 241 $ US, un gain de plus de 13 %. L’ethereum a augmenté de 7,5 %, à 1680 $ US.