Wall Street

Le Dow Jones termine stable, le NASDAQ en repli

(New York) La Bourse de New York a conclu mardi orientée dans le rouge pour le NASDAQ et le S&P 500, tandis que le Dow Jones est resté stable, après les manifestations en Chine ce week-end et dans l’attente de déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).