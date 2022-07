(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, rendue morose par la ritournelle de la récession et anxieuse avant la publication d’un nouvel indicateur d’inflation mercredi et d’une première vague de résultats de sociétés en fin de semaine.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 0,62 %, l’indice NASDAQ, dominé par les valeurs technologiques, a cédé 0,95 %, et l’indice élargi S&P 500 s’est replié de 0,92 %.