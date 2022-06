La Bourse de New York était tout aussi morose. Vers 11 h 05, le NASDAQ, à forte coloration technologique, souffrait particulièrement (-4,10 %) tandis que le Dow Jones et le S & P500 perdaient respectivement 2,44 % et 3,27 %.

Photo Seth Wenig, Associated Press

(Paris) Les Bourses mondiales étaient plombées jeudi, pour la plupart à des plus bas en trois mois, au lendemain d’un tour de vis de la Banque centrale américaine, le plus fort depuis 1994, les investisseurs craignant des effets dévastateurs pour l’économie mondiale.

Agence France-Presse

Les indices européens ont clôturé dans le rouge. Francfort, Milan et Londres ont perdu plus de 3 % tandis que Paris a cédé 2,39 %.

La Bourse de New York était tout aussi morose. Vers 11 h 05, le NASDAQ, à forte coloration technologique, souffrait particulièrement (-4,10 %) tandis que le Dow Jones et le S & P500 perdaient respectivement 2,44 % et 3,27 %.

La veille pourtant, Wall Street avait initialement accueilli avec soulagement la détermination affichée par la Réserve fédérale (Fed) à lutter contre l’inflation malgré un message peu réjouissant pour la croissance.

L’institution monétaire a annoncé le relèvement de ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, la plupart de ses gouverneurs visant désormais une fourchette de 3,25 à 3,50 % d’ici la fin de l’année.

« Étant donné que l’inflation restera sûrement élevée cet été, il semble plausible que la Fed augmente ses taux de 75 points de base en juillet, 50 en septembre » avant de retomber à 25 points de base de hausse au début de l’hiver, prédit Vincent Juvyns, stratégiste de J. P. Morgan AM.

Au détriment peut-être de l’activité économique. Les marchés ont observé « des chutes sur tous les tableaux, avec les principaux marchés européens qui ont atteint des plus bas en trois mois » jeudi, note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La banque centrale suisse a créé la surprise jeudi en relevant son taux directeur d’un demi-point, mais la Banque d’Angleterre (BoE) a eu « le mérite de la continuité », selon Florian Allain, gérant chez Mandarine Gestion.

Contrairement à la Fed, elle n’a pas décidé de relever ses taux avec plus d’ampleur face à l’inflation, mais elle « sera particulièrement attentive aux indications de pressions inflationnistes persistantes et répondra si nécessaire avec force ».

Après un début de séance morose, l’euro et la livre se reprenaient légèrement face au dollar, la monnaie unique gagnant 0,69 % à 1,0516 dollar, tandis que la livre remontait franchement de 1,19 % à 1,2331 dollar vers 10 h 50.

Sur le marché obligataire, bien que les taux d’intérêt des dettes des pays européens aient pour la plupart continué de grimper jeudi, la tension s’est légèrement relâchée par rapport au début de la semaine, notamment sur la dette italienne, après une réunion d’urgence de la Banque centrale européenne mercredi.

La BCE a chargé ses équipes « d’accélérer » la conception d’un nouvel instrument « anti-fragmentation » pour lutter contre un écartement trop important des taux entre pays du Nord et pays du Sud de la zone euro.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a estimé jeudi qu’il n’y avait « pas de raison de s’inquiéter des écarts de taux d’intérêt en Europe ».

La tech encaisse

La tech, particulièrement dépendante des taux d’intérêt pour financer sa croissance, accusait le coup.

À New York, Alphabet, la maison mère de Google, perdait 3,07 %, Microsoft 2,88 %, Apple 3,82 % tandis que Meta dégringolait de 11,95 %, Hello Fresh de 6,97 % et Delivery Hero de 9,24 %.

À Paris, STMicroelectronics a cédé 6,19 % et Dassault Systèmes 2,50 %. Deliveroo a lâché 6,19 % à Londres.

Les valeurs énergétiques souffrent

Les valeurs du secteur énergétique ont chuté après de nouvelles réductions de livraisons de gaz du géant russe Gazprom, dont le patron a déclaré jeudi que la société appliquerait ses propres règles avec ses produits.

À Francfort, Uniper a perdu 9,73 % et Siemens Energy 3 %. A Paris, Engie a reculé de 7,29 % après avoir constaté une « réduction des livraisons », même si c’était sans « impact sur l’approvisionnement » des clients.

Eni, qui a annoncé que Gazprom ne livrerait jeudi que 65 % des quantités réclamées, a également chuté 4,89 % à Milan tandis qu’Enel a perdu de 2,81 %.

Du côté, du pétrole et du bitcoin

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,14 % à 118,29 dollars et celui du baril de WTI américain remontait légèrement de 0,19 % à 115,59 dollars vers 11 h.

Le bitcoin cédait 3,20 % à 20 950 dollars.