Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Le gestionnaire institutionnel californien Brandes Investment Partners a amorcé le mois de mars avec une participation bonifiée dans Dorel.

Un document déposé auprès des autorités boursières indique que Brandes a notamment acheté le 2 février 1,3 million de dollars en actions du fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto pour enfants.

Ces transactions ont fait passer la participation dans Dorel de 12,5 % à 12,9 %. Des transactions subséquentes ont eu pour effet de faire passer la participation à 14,93 % en date du début de mars.

Le vice-président directeur aux ventes et au marketing chez Dorel, Jeff Segel, a de son côté acheté mardi 5000 actions.

Alimentation Couche-Tard a gagné un appui supplémentaire en milieu de semaine après avoir présenté ses résultats trimestriels. Canaccord a appuyé sur le bouton « achat » mercredi pour dorénavant suggérer à ses clients d’acquérir le titre de l’entreprise de Laval. L’analyste Derek Dley estime que la « force » des marges dégagées par la vente de carburant laisse entrevoir des perspectives plus intéressantes qu’il ne l’envisageait précédemment. Il s’attend à ce que Couche-Tard rachète des actions de façon substantielle ce printemps, ce qui devrait soutenir encore davantage l’action.

Deux dirigeants de Transcontinental viennent d’acheter des blocs d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans l’emballage souple et l’impression. Christine Desaulniers, chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire, et Donald LeCavalier, chef de la direction financière, ont respectivement acheté le 11 mars des blocs de 2000 et 2800 actions.

Canaccord a placé Xebec sur « pause » jeudi en retirant sa suggestion d’achat sur le titre du fournisseur montréalais de solutions d’énergie propre. L’analyste Yuri Lynk souligne que la performance financière de Xebec vient encore de rater la cible et que la rentabilité demeure sous pression. « Les difficultés de la direction à anticiper avec précision sa performance financière tout au long de la dernière année sont inquiétantes. » Il estime que le profil de Xebec (la croissance et les marges) justifie un escompte sur l’évaluation de l’action.

Estimant que l’exécution et les perspectives sont maintenant bien reflétées dans le cours boursier, l’analyste David Barden, chez Bank of America, a retiré en début de semaine sa recommandation d’achat sur le titre de BCE. Il soutient que sa décision se veut en quelque sorte une réponse à la récente appréciation rapide de l’action du géant montréalais des télécoms. Il précise ne pas percevoir d’éléments nouveaux à l’horizon qui pourraient contribuer à pousser le titre plus haut à court terme.

Le gestionnaire Giverny Capital croit que le franchiseur montréalais MTY est bien placé pour reprendre ses projets d’acquisitions maintenant que son bilan est redevenu « sain » après la réduction de la dette à long terme en 2021. Dans sa lettre annuelle publiée cette semaine, Giverny souligne que « quand on y pense, l’entreprise fera vraisemblablement 20 % plus de profits par action en 2022 qu’en 2019 et avec un plus beau bilan. Et l’action en Bourse se [négocie] à un cours 25 % plus bas qu’à son haut atteint en 2019 ».

Si plusieurs défis demeurent présents – l’inflation du prix des aliments, l’augmentation « faramineuse » du temps nécessaire à ouvrir un nouveau restaurant et le manque « criant » de main-d’œuvre –, Giverny prévoit néanmoins une profitabilité supérieure à 5 $ par action en 2022.

Le président et chef de la direction par intérim de 5N Plus a acheté en début de semaine un peu plus de 160 000 $ en actions du producteur montréalais de métaux spéciaux. Gervais Jacques a acheté lundi un bloc de 77 250 actions au prix unitaire de 2,10 $.

Les titres québécois d’Uni-Sélect, Goodfellow, Rogers Sugar et Dollarama ont atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, 5N Plus, Tecsys, Stella-Jones, Theratechnologies, Transcontinental, Dorel, Lightspeed, Marché Goodfood et mdf commerce ont touché un plancher des 52 dernières semaines.