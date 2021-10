Marchés

Bourses nord-américaines

Dow Jones, S&P 500 et S&P/TSX près d’un record

(New York, Toronto) Deux des trois principaux indices de Wall Street ont frôlé des records mercredi à New York, le marché reprenant confiance dans l’économie américaine et la propension des entreprises à gérer inflation et difficultés d’approvisionnement.