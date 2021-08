(New York et Toronto) La Bourse de New York a accéléré sa chute mercredi à la clôture après les minutes de la Fed qui montrent que l’idée d’une réduction du soutien monétaire gagne du terrain, même si les membres du Comité restent divisés.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a perdu 1,08 % à 34 960,69 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 0,89 % à 14 525,91 points. Le S&P 500 a abandonné 1,07 % à 4400,27 points.

L’indice S&P/TSX a perdu 61,48 points à 20 302,11 points.

Le dollar canadien s’échangeait à 79,18 cents US par rapport à 79,22 cents US mardi.

Le prix du pétrole brut était en baisse de 1,13 $ à 65,21 $ US le baril et celui du gaz naturel de septembre a augmenté d’un cent et demi à 3,85 $ US par million de BTU.

Le prix de l’or était en baisse de 3,40 $ US à 1784,40 $ US l’once et celui du cuivre a diminué de près de neuf cents à 4,12 $ US la livre.