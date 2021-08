(Toronto) L’indice phare de la Bourse de Toronto a clôturé vendredi à un sommet record, soutenu par les gains des secteurs de la finance et de l’énergie, alors que les données sur le marché de l’emploi pour le mois de juillet montraient un recul du taux de chômage.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 99,94 points pour terminer la séance avec 20 475,42 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a pris 114,26 points à 35 208,51 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 s’est emparé de 7,42 points à 4436,52 points. L’indice composé du NASDAQ a reculé quant à lui de 59,36 points à 14 835,76 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,68 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 80,02 cents US de la veille. Statistique Canada a indiqué en matinée que l’économie canadienne avait créé 94 000 emplois en juillet, ce qui s’est révélé inférieur aux attentes des économistes.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 81 cents US à 68,28 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel est resté inchangé à 4,14 $ US par million de BTU.

Le prix de l’or a chuté de 45,80 $ US à 1763,10 $ US l’once, pendant que celui du cuivre est resté inchangé à 4,35 $ US la livre.