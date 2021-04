Marchés

Bourse de New York

NASDAQ et S&P 500 montent à des records au début d’une semaine chargée

(New York) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, le NASDAQ et le S&P 500 décrochant au passage des records, à l’entame d’une semaine riche en résultats trimestriels, en rendez-vous économiques et en indicateurs.