(Paris) Les Bourses européennes étaient en légère hausse mercredi midi, se reprenant après leurs pertes de la veille, en attendant l’ouverture de Wall Street qui s’annonçait incertaine.

Agence France-Presse

Vers 7 h 20, l’Europe poursuivait en petite hausse, avec Paris (+0,66 %) qui tirait son épingle du jeu. Francfort (+0,23 %), Londres (+0,42 %) et Milan (+0,31 %), progressaient modérément.

Wall Street s’annonçait sans tendance. Les contrats à terme du Dow Jones et du S&P 500 étaient stables (+0,05 %), tandis que celui du NASDAQ perdait 0,12 %.

Les places asiatiques ont continué de perdre du terrain dans la nuit, inquiètes du regain de l’épidémie en Inde, et surtout au Japon où de nouvelles mesures ont été demandées par les autorités locales.

« L’augmentation des cas de virus dans le monde et l’hésitation croissante à se faire vacciner entament sérieusement l’humeur du marché de cette semaine, d’autant plus que les investisseurs cherchaient déjà des raisons de réduire leur exposition après les niveaux records atteints par les marchés boursiers très récemment », décrypte Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

Sur le front sanitaire, si les campagnes de vaccination se poursuivent en Europe et aux États-Unis, les derniers bilans de contaminations et de décès en Inde et au Brésil rappellent aux investisseurs que la pandémie ne faiblit pas et que les variants continuent de se propager.

« Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement globales restent fortes, les risques de rupture d’approvisionnement sont accentués par la progression de l’épidémie en Asie, notamment en Inde », craignent Christian Parisot et Jean-Louis Mourier, analystes pour Aurel BGC.

En Allemagne, la Cour constitutionnelle a autorisé la ratification du plan de relance européen en rejetant un recours en référé qui bloquait la signature et visait notamment le mécanisme inédit et controversé de dette commune.

La réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi sera également au cœur de l’attention.

Jeudi et vendredi, le président américain Joe Biden a invité une quarantaine de dirigeants mondiaux à un sommet international sur le climat, auquel le président chinois Xi Jinping participera.

Revers cependant pour ce dernier : l’Australie va annuler l’accord passé avec la Chine concernant le projet de Route de la soie, estimant qu’il est incompatible avec la politique étrangère du pays.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements se stabilisaient et le taux d’intérêt américain à 10 ans était de 1,57 %.

L’habillement moteur de l’inflation britannique

Après la publication d’une hausse de l’inflation au Royaume-Uni, portée par l’habillement et le carburant, les titres des enseignes de vêtements Next (+2,23 % à 7968,00 pence) et JD Sports Fashion (+1,93 % à 898,00 pence) montaient.

Kering tire le luxe

Le groupe français Kering (+3,34 % à 647,00 euros) a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2021 qui dépasse le niveau prépandémie de 2019.

Dans son sillage, LVMH prenait 2,81 % à 622,30 euros, L’Oréal 1,16 % à 341,55 euros et à Milan, Moncler gagnait 3,03 % à 51,78 euros et Salvatore Ferragamo 2,56 % à 17,80 euros.

La Juventus s’écroule

À Milan, le titre de la Juventus Turin dégringolait de 12,72 % à 0,76 euros, après la défection des clubs anglais dans le projet de Super Ligue dont le club italien est l’un des instigateurs.

Ericsson profite de la 5G

Porté par le déploiement continu de la 5G, l’équipementier télécoms suédois Ericsson (+1,97 % à 118,16 couronnes suédoises) a vu son bénéfice bondir au premier trimestre.

Carrefour en tête du CAC 40

Le distributeur Carrefour (4,77 % à 15,82 euros) a enregistré des ventes solides au premier trimestre et a annoncé son premier programme de rachat d’actions depuis dix ans.

Le pétrole, l’euro et le bitcoin redescendent

Les prix du pétrole pâtissaient de la circulation de la COVID-19 qui limite la consommation d’or noir en attendant la publication des stocks de brut aux États-Unis plus tard dans la journée.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 65,69 dollars à Londres, en baisse de 1,32 % par rapport à la clôture de mardi.

À New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin, contrat de référence à partir de mercredi, chutait de 1,44 %, à 61,78 dollars.

L’euro perdait un peu de valeur (-0,23 %) face au billet vert, à 1,2007 dollar.

Le bitcoin continuait de baisse à 54 610 dollars (-3,85 %) vers 7 h 30.