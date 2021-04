Pour les analystes de Schwab, le fait que les autorités sanitaires américaines ont demandé une pause dans l’administration du vaccin unidose du géant pharmaceutique Johnson & Johnson « est ce qui a fait le plus baisser le marché ».

Wall Street indécise après l’inflation et la pause du vaccin de Johnson & Johnson

(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi, dans le sillage de l’accélération de l’inflation aux États-Unis en mars et la pause dans la distribution du vaccin Johnson & Johnson demandée par l’autorité sanitaire.

À 10 h 10, le Dow Jones perdait 0,38 %, le NASDAQ rebondissait de 0,70 % et le S&P 500 grappillait 0,12 %.

La veille, Wall Street avait terminé en petite baisse en attendant le chiffre de l’inflation américaine.

L’indice Dow Jones avait baissé de 0,16 % à 33 745,40 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, de 0,36 % à 13 850,00 points et l’indice élargi S&P 500 de 0,02 % à 4127,99 points.

Pour les analystes de Schwab, le fait que les autorités sanitaires américaines ont demandé une pause dans l’administration du vaccin unidose du géant pharmaceutique Johnson & Johnson « est ce qui a fait le plus baisser le marché ».

La FDA a indiqué mardi enquêter sur six cas graves de développement de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin et Johnson & Johnson a suspendu mardi matin sa distribution en Europe.

« Cette annonce survient alors que certains États américains luttent contre une augmentation des infections à la COVID-19 malgré la progression des vaccinations », soulignent les analystes de Schwab.

La Maison-Blanche a assuré que la pause dans la distribution de ce vaccin n’aurait « pas d’impact important ».

Le titre du géant de la pharmacie et des produits d’hygiène, membre important du Dow Jones, chutait de 2,35 % à Wall Street à 157 dollars pendant que son concurrent Moderna bondissait de 7,64 % à 150,05 dollars.

Sur le front macro-économique, les investisseurs ont digéré l’accélération de l’inflation américaine en mars à +0,6 % sur le mois, un peu supérieure aux attentes, et +2,6 % sur un an, un plus haut depuis l’automne 2018.

Cette augmentation des prix est « aussi une grosse nouvelle », admet Patrick O’Hare de Briefing.com. Mais il souligne que les marchés restent assurés que la Fed « ne changerait pas d’avis sur le fait qu’elle peut continuer sa politique monétaire accommodante alors que l’inflation sous-jacente (sans les prix alimentaires et d’énergie) est encore en dessous de 2 % ».

« La Fed a clairement indiqué qu’elle considérait ces augmentations comme transitoires et qu’elle tolèrerait une inflation de 2 % davantage comme une moyen plutôt qu’un plafond », note aussi Chris Low de FHN Financial.

« Malgré tout, on commence à voir des signes de tension sur les prix à cause des goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement », ajoute l’analyste.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans, sensibles aux perspectives d’inflation, restaient stables à 1,65 % contre 1,66 % la veille.

Les marchés se préparaient également à l’ouverture de la saison des résultats trimestriels des entreprises cotées au S&P 500.

Les grandes banques américaines donneront le coup d’envoi : JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo feront part de leur bilan trimestriel mercredi, Bank of America et Citigroup se plieront à cet exercice jeudi.