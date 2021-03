Marchés

Soutien de l’économie par la Fed

Nouveaux records pour le Dow Jones, le S&P 500 et le S&P/TSX

(New York et Toronto) La Bourse de New York, hésitante en début de séance, a terminé dans le vert mercredi permettant au Dow Jones et au S&P 500 d’atteindre de nouveaux records, après la décision de la Fed de continuer à soutenir l’économie américaine « aussi longtemps que nécessaire ».