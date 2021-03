(Londres) Les prix du pétrole s’appréciaient fortement jeudi, nourris par des rumeurs selon lesquelles les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés réunis en sommet pourraient maintenir inchangées en avril leurs coupes de production.

Agence France-Presse

Vers 11 h 30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai grimpait de 4,54 % à Londres par rapport à la clôture de la veille, à 66,98 dollars, peu après avoir touché 67,47 dollars, soit une hausse supérieure à 5 %.

Dans le même temps, le baril américain de WTI pour avril gagnait 4,86 % à 64,26 dollars, quelques instants après avoir touché 64,51 dollars, son plus haut depuis le 8 janvier 2020.

Les deux contrats de référence, pourtant malmenés en cours de séance asiatique, ont connu une première poussée après les propos des ministres saoudien et russe peu avant le deuxième sommet de l’année de l’OPEP+, qui se déroule par visioconférence.

Le premier a souligné « l’incertitude qui entoure le rythme de la reprise » économique et par ricochet celle de la demande d’or noir, quand le second, d’ordinaire plus favorable à un retour plus rapide de la production sur le marché, a concédé que « la propagation du coronavirus restait un problème majeur ».

Pour David Madden, analyste de CMC Markets, la position russe « qui envisage de maintenir les réductions de production existantes plutôt que de chercher à augmenter la production » est bien le facteur principal de soutien des prix.

Ce sont ensuite les rumeurs faisant état d’une prolongation des coupes du cartel et de ses alliés en avril, rapportées notamment par l’agence financière Bloomberg, qui ont fait bondir les cours du brut au-delà de 5 %.

Le marché attendra cependant la fin de la réunion, qui a débuté peu avant 15 h à Vienne, siège du cartel, pour connaître les termes précis de la politique de l’alliance à compter du mois prochain.

Les investisseurs digéraient également les données publiées par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) mercredi, faisant état de stocks d’essence en chute de 13,6 millions de barils aux États-Unis la semaine dernière, signe encourageant pour la reprise de la demande d’or noir.

Ce volume a suffisamment marqué les esprits pour mettre de côté la hausse globale de 21,6 millions de barils des stocks de brut, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis 1982, rendue publique dans le même rapport.