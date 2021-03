Bourses nord-américaines

Les indices sombrent dans le rouge, le NASDAQ plonge de 3,5 %

(New York et Toronto) La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons américains du Trésor à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an.