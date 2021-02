Pétrole

Signaux positifs du côté de la demande, le WTI au plus haut depuis plus d’un an

(New York) Les cours du pétrole ont terminé proche de nouveaux records mardi, le WTI retrouvant un niveau de prix plus vu depuis un peu plus d’un an, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe sévèrement le marché du brut, portés par la demande notamment aux États-Unis.