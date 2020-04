Il va y avoir beaucoup d’activité du côté des entreprises en difficulté. Beaucoup d’entreprises qui cherchent actuellement du capital ne le trouveront pas et pourraient plutôt se tourner vers le marché des fusions et acquisitions. Il y a des fonds d’investissement et des entreprises dont le bilan est plus solide qui chercheront de bonnes occasions de ce côté et il y en aura.