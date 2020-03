Dirigeants, administrateurs et initiés achètent d’importants blocs d’actions d’entreprises alors que les marchés boursiers se font secouer. Voici quelques transactions concernant des entreprises du Québec Inc qui retiennent notre attention :

Richard Dufour

La Presse

Alain Bouchard achète du CGI

Le fondateur et président du conseil exécutif du conseil d’Alimentation Couche-Tard vient d’acheter pour près de 600 000 $ d’actions de CGI. Membre du conseil d’administration de CGI, Alain Bouchard a acheté lundi (16 mars) un bloc de 7500 actions de CGI. Il a payé un prix unitaire oscillant entre 77 $ et 79 $. Le titre valait 115 $ à la fin janvier.

Des dirigeants de la Banque Nationale achètent

Trois hauts dirigeants de la Banque Nationale et un administrateur ont acheté cette semaine pour plus de 2 millions de dollars de la plus grande banque québécoise. Denis Girouard, Wiliam Bonnell, Laurent Ferreira et Pierre Thabet ont acheté cette semaine 51 000 actions de la Banque Nationale. Pierre Thabet en avait aussi acheté à lui seul pour près de 4 millions de dollars la semaine dernière. De son côté, Laurent Ferreira en avait acheté pour près de 2 millions de dollars la semaine dernière.

Le patron de Stingray achète

Le grand patron de Stingray a acheté le 19 mars pour 400 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux. Eric Boyko a acheté 100 000 actions au prix unitaire de 4 $. Il a effectué la transaction pour le compte de Boyko Investments Limited Partnership. Eric Boyko avait aussi acheté un autre bloc de 100 000 actions deux jours plus tôt. Le titre s’échangeait à près de 8 $ en aout dernier.

Un dirigeant achète du Héroux-Devtek

Le vice-président au développement des affaires en charge des acquisitions chez Héroux-Devtek vient d’acheter des actions du spécialiste des trains d’atterrissage de Longueuil. Alexandre Verdon a acheté mercredi 2000 actions au prix unitaire de 10 $. Il avait aussi acheté un bloc de 2000 actions la semaine dernière. L’action de Héroux-Devtek valait plus de 21 $ en janvier.

Cette rubrique rapporte les transactions que des actionnaires privilégiés effectuent. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en bourse, soit dirigeants, administrateurs, principaux actionnaires, etc.