Wall Street s’enfonce, le Dow Jones et le NASDAQ perdent plus de 3 %

(New York) Les grands indices de Wall Street s’enfonçaient mardi alors que les investisseurs accueillaient avec scepticisme la baisse des taux décidée en urgence par la Réserve fédérale pour atténuer l’impact économique du coronavirus.

Agence France-Presse

Le Dow Jones, le NASDAQ et le S&P 500 perdaient chacun plus de 3 % vers 14 h 05. Ils ont tous les trois creusé leurs pertes peu après le passage du taux d’emprunt à 10 ans des États-Unis sous le seuil symbolique des 1 %, qui reflète la volonté des investisseurs de placer leur argent dans des valeurs refuges.

Décision surprise de la Fed

Entre étonnement et scepticisme, la Bourse de New York ne savait pas très bien comment réagir mardi à la baisse des taux décidée en urgence par la Banque centrale américaine pour atténuer l’impact économique du coronavirus.

Le Dow Jones s’était soudainement redressé juste après l’annonce d’une baisse des taux de 0,5 point de pourcentage prise en dehors du calendrier habituel des réunions monétaires, une première depuis la crise financière de 2008.

Il a ensuite alterné entre pertes et profits avant de s’enfoncer de nouveau dans le rouge après la conférence de presse du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell. « L’ampleur et la persistance des effets » du coronavirus demeurent « très incertaines » et « personne ne sait combien de temps » les effets se feront sentir sur l’économie, a-t-il souligné.

Signe de la fébrilité des investisseurs, le taux à 10 ans sur la dette des États-Unis a aussi été en proie à de brusques revirements après la diffusion du document, avant de s’effondrer jusqu’à 1,019 %, son plus bas historique.

Si les acteurs du marché avaient misé sur une baisse des taux de la Réserve fédérale face à l’aggravation des risques que fait peser la crise sanitaire, ils s’attendaient plutôt à ce qu’elle le fasse lors de sa prochaine réunion le 18 mars.

Ils ont été d’autant plus surpris qu’aucune annonce concrète n’était sortie d’une réunion téléphonique des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7. Ces derniers avaient simplement promis d’utiliser « tous les instruments » nécessaires pour soutenir une économie mondiale paralysée par le nouveau coronavirus.

Après l’annonce de la Fed, le président américain Donald Trump a une nouvelle fois fustigé l’institution, dans un tweet, en jugeant qu’elle n’allait pas assez loin, et en exhortant à d’autres baisses.

Plusieurs analystes s’interrogeaient toutefois mardi sur l’impact réel de cette mesure soudaine.

À la question de savoir si cette baisse permettra de « compenser l’affaiblissement de la demande générée par le coronavirus, la réponse est probablement non », estime ainsi Karl Haeling de LBBW. « Si vous ne voulez pas faire un voyage d’affaires ou aller à un concert, le fait que la Fed abaisse ses taux ne changera probablement pas votre décision, qui se fonde sur votre peur du virus. »

« Le coronavirus est toujours là, il continue de se propager », abonde Patrick O’Hare de Briefing. « Il faut honnêtement se poser la question : la baisse des taux de la Fed va-t-elle m’inciter à partir en vacances en Italie ? Va-t-elle conduire à la réouverture du lycée fermé à New York pour cause de coronavirus ? Non ».

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, l’action de la Fed peut même « envoyer le mauvais message » aux marchés, car elle semble d’une part répondre plus aux pressions politiques de Donald Trump et elle donne d’autre part l’impression que la Fed « utilise toutes ses munitions ».

« C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont profiter de taux d’intérêt plus bas, mais cela va-t-il vraiment empêcher l’économie de ralentir ? », s’interroge-t-il.