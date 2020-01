(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé lundi à un sommet record, au terme d’une séance tranquille.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 38,37 points pour terminer la journée avec 17 597,39 points, après avoir grimpé plus tôt jusqu’à 17 620,19 points.

Huit des onze secteurs du TSX ont avancé lundi, en particulier ceux des matériaux et de l’industrie, qui ont gagné 0,73 % et 0,28 % respectivement. Chez les secteurs en baisse, les groupes des télécommunications et de l’énergie ont cédé respectivement 0,20 % et 0,11 %.

Les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé de la journée de Martin Luther King Jr.

Le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 76,61 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,56 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 12 cents US à 58,70 $ US le baril, tandis que celui de l’or s’est adjugé 30 cents US à 1560,60 $ US l’once. Le prix du cuivre a pour sa part pris 0,15 cent US à 2,85 $ US la livre.