(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé en hausse jeudi, au terme d’une séance particulièrement tranquille, alors que les titres du secteur des matériaux ont profité d’une légère hausse des prix de l’or et du cuivre.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 38,27 points pour terminer la journée avec 17 351,34 points. Mais seulement un peu moins de 97,5 millions d’actions ont changé de mains, ce qui était largement inférieur à la moyenne quotidienne de 236 millions d’actions du TSX.

Les marchés new-yorkais étaient fermés en raison du congé de la Thanksgiving américaine.

« Il n’est pas inhabituel pour le Canada de passer une journée tranquille lorsque les États-Unis sont fermés, et c’est un peu ce que nous avons observé de façon générale aujourd’hui », a affirmé Colin Cieszynski, stratège des marchés en chef chez SIA Wealth Management.

M. Cieszynski a noté que les prix des métaux de base et précieux avaient grimpé, ce qui a soutenu le secteur des matériaux, qui comprend les titres de sociétés minières.

Les secteurs des matériaux et de la santé ont enregistré les hausses les plus marquées jeudi, de 1,22 % et 1,39 % respectivement.

Dans l’ensemble, six des onze secteurs du parquet torontois ont avancé jeudi.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 76,85 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,91 cents US de la veille.

Le contrat à terme sur le baril de pétrole pour livraison en janvier a retraité de 72 cents US à 44,99 $ US, tandis que celui sur l’once d’or pour livraison en février a pris 3,00 $ US à 1814,20 $ US. Le prix du cuivre a pour sa part grimpé de près de 4,9 cents US pour terminer près de 3,38 $ US la livre.