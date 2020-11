(New York) L’indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a terminé dans le vert lundi, profitant d’abord d’une nouvelle annonce sur un vaccin contre le coronavirus, puis accueillant avec enthousiasme l’information selon laquelle Janet Yellen allait être nommée secrétaire au Trésor par Joe Biden.

Agence France-Presse

Le Dow Jones, qui avait enregistré une perte hebdomadaire la semaine dernière, a gagné 1,12 % à 29 591,27 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a pris 0,22 % à 11 880,63 points et l’indice élargi S&P 500 est monté de 0,56 % à 3577,59 points.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, alors que de nouvelles informations au sujet d’un autre vaccin contre la COVID-19 étaient dévoilées, ce qui a stimulé les perspectives des investisseurs au sujet de l’économie et de la demande pour le pétrole.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 75,43 points pour terminer la journée avec 17 094,53 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 76,44 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,51 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières, le cours du pétrole brut a avancé de 64 cents US à 43,06 $ US le baril, tandis que celui de l’or a rendu 34,60 $ US à 1837,80 $ US l’once. Le prix du cuivre a cédé plus de 3 cents US pour terminer la journée près de 3,26 $ US la livre.

Joe Biden prévoit de nommer au poste de secrétaire au Trésor Janet Yellen, 74 ans, a indiqué lundi à l’AFP une source proche de l’équipe du président élu américain, confirmant des informations du Wall Street Journal.

Première femme à présider la Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018, Mme Yellen serait également la première femme aux commandes du Trésor américain.

Il s’agit du département le plus important aux États-Unis après celui du secrétaire d’État, responsable des Affaires étrangères et auquel le diplomate Antony Blinken devrait être nommé.

Selon Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services, Mme Yellen est considérée comme « une amie des marchés, car elle s’est dite favorable à davantage de dépenses budgétaires » pour aider l’économie américaine frappée de plein fouet par les conséquences du coronavirus.

« C’est aussi un choix qui rassurerait sur la continuité de la politique de la Fed », ajoute M. Volokhine. « Jerome Powell, qui a succédé à Janet Yellen, demande depuis bientôt une année un relais fiscal » auprès du Trésor.

Mme Yellen bénéficie par ailleurs du soutien de l’aile gauche du parti démocrate, selon une source de l’AFP.

En première partie de séance, Wall Street avait profité de l’annonce du laboratoire britannique AstraZeneca, que son vaccin, développé en association avec l’Université d’Oxford, était efficace à 70 % en moyenne contre le coronavirus, voire à 90 % dans certains cas, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil.

L’action d’AstraZeneca (-1,98 %) a toutefois reculé, certains analystes notant que les données publiées par le laboratoire n’étaient pas aussi convaincantes que celles de Moderna (+3,50 %) et de l’alliance Pfizer (-0,49 %) et BioNTech (+2,33 %), qui ont aussi annoncé des développements majeurs concernant leurs vaccins ces deux dernières semaines.

– Avec La Presse Canadienne