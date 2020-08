(Toronto et New York) Les principaux indices nord-américains ont connu une séance positive, mercredi, alors que la Bourse de Toronto a profité de l’élan du secteur énergétique attribuable à la hausse du prix du pétrole.

La Presse canadienne et Agence France-Presse

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 78,27 points, terminant à 16 575,28 points.

Du côté de Wall Street, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,05 % à 27 976,84 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a grimpé de 2,13 % à 11 012,24 points.

L’indice élargi S&P 500 a lui fini tout proche de son record de février, en hausse de 1,40 % à 3380,35 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est échangé au cours moyen de 75,45 cents US par rapport au cours moyen de 75,24 cents US de mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du pétrole a gagné 1,06 $ US, à 42,67 $ US le baril, tandis que le prix de l’or a clôturé à 1949 $ US, en hausse de 2,70 $ US. Le prix de la livre de cuivre a terminé à 2,89 $ US, en progression d’environ deux cents US.

Des rotations sectorielles de portefeuille au profit de valeurs cycliques (transport aérien, croisiéristes, voyagistes, etc.) et au détriment des valeurs technologiques avaient pesé sur le marché en début de semaine, en particulier sur le NASDAQ.

« Mais elles ne s’appuient pas sur une réalité économique », rappelle Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

« Quand les investisseurs ont acheté les compagnies aériennes ou de croisières lundi et mardi, ce n’était pas parce que l’activité s’améliorait, mais parce qu’ils pensaient que c’était des titres qui avaient beaucoup de retard », ajoute-t-il.

Les acteurs du marché se sont redirigés mercredi sur les grands noms de la tech, qui ont soutenu la Bourse depuis le mois de mars et y pèsent un poids considérable : Amazon est monté de 2,65 %, Apple de 3,32 %, Microsoft de 2,86 % et Alphabet, la maison mère de Google, de 1,80 %.

La décision historique du candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden de choisir mardi la sénatrice Kamala Harris, première femme noire colistière aux États-Unis, pour défier avec lui Donald Trump le 3 novembre a par ailleurs été bien reçue par le marché.

« C’est un choix qui ramène plutôt vers le centre le parti démocrate », explique M. Volokhine, qui rappelle que la sénatrice de Californie « n’a jamais semblé anti-business. Ce n’est pas le genre de personnalité à la Elizabeth Warren », la sénatrice du Massachusetts dont le nom avait été cité dans la presse, pourfendeuse de Wall Street.

Autre facteur d’optimisme pour les investisseurs : l’annonce mardi soir par Donald Trump d’un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses du vaccin expérimental de la biotech américaine Moderna, le sixième contrat de ce genre depuis mai.

L’action de Moderna est montée de 0,80 % à Wall Street.

Bond de Tesla

Au rang des indicateurs de mercredi, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,6 % en juillet, comme en juin, mais plus qu’attendu, selon l’indice CPI publié par le département du Travail.

Parmi les valeurs du jour, Tesla a bondi de 13,12 %. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a annoncé mardi soir qu’il allait fractionner son action par cinq à Wall Street. Cette opération a pour objectif de rendre le titre, déjà prisé des investisseurs, plus accessible aux salariés de l’entreprise et aux petits porteurs.

Eastman Kodak a perdu 2,90 %. Son patron, Jim Continenza, a affirmé mardi lors de la présentation par téléphone des résultats trimestriels de l’entreprise qu’il soutenait la décision d’une agence fédérale de suspendre un prêt de 765 millions de dollars. Cet argent était censé aider le célèbre groupe de photographie à se lancer dans la pharmacie, mais les conditions de son octroi font l’objet de nombreuses interrogations.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 0,6681 % vers 16 h 30 contre 0,6415 % mardi soir.