Un gestionnaire d’actifs membre du conseil des fiduciaires de Cominar vient d’acheter pour plus de 2,3 millions de dollars de parts du fonds de placement immobilier québécois.

Richard Dufour

La Presse

Cofondateur de FrontFour Capital, Zachary George a réalisé l’acquisition de 300 000 parts de Cominar la semaine dernière. Les transactions ont été effectuées à des prix oscillant entre 7,70 $ et 7,90 $.

Le titre de Cominar est en recul d’environ 50 % depuis trois mois.

Zachary George est membre du conseil des fiduciaires de Cominar depuis l’année dernière. Par l’entremise de FrontFour Capital, il est aussi l’un des plus importants détenteurs de parts de Cominar avec une participation de quelque 8 %.

Voici quelques autres transactions récentes ayant retenu notre attention :

Un administrateur achète de l’iA Groupe financier

Un administrateur d’iA Groupe financier vient d’acheter pour près de 140 000 $ d’actions de l’entreprise anciennement connue sous le nom d’Industrielle Alliance. Claude Lamoureux a acheté un bloc de 3000 actions le 3 juin. Le titre de l’assureur de Québec accuse toujours une baisse de près de 40 % par rapport à son sommet du début février.

Un administrateur achète du Héroux-Devtek

Un membre du conseil d’administration de Héroux-Devtek vient d’acheter pour environ 100 000 $ d’actions du fabricant de trains d’atterrissage de Longueuil. James Morris a acheté 10 000 actions le 1er juin. L’action de Héroux-Devtek est toujours en baisse de près de 50 % par rapport à son sommet de février.

Un administrateur vend du Richelieu

Un membre du conseil d’administration de Quincaillerie Richelieu vient de vendre pour 1,3 million de dollars d’actions du distributeur montréalais de produits de quincaillerie. Mathieu Gauvin a vendu vendredi dernier un bloc de 45 800 actions. Il est administrateur de Richelieu depuis une trentaine d’années. L’action de Richelieu a rebondi d’environ 35 % depuis son creux atteint en mars.

Une administratrice achète du CAE

Une administratrice de CAE vient d’acheter pour près de 310 000 $ d’actions du fabricant montréalais de simulateurs de vol. Marianne Harrison a acheté un bloc de 15 600 actions le 26 mai. Elle est membre du conseil de CAE depuis le mois d’août dernier. L’action de CAE est en baisse de près de 50 % depuis son sommet atteint en février.

Le président du conseil de 5N Plus achète

Le président du conseil d’administration de 5N Plus vient d’acheter pour près d’un demi-million de dollars d’actions du producteur montréalais de métaux spéciaux. Luc Bertrand a acquis 280 300 actions au cours des séances du 26 et 28 mai. L’action de 5N Plus accuse toujours un repli d’environ 35 % par rapport à son sommet d’il y a un an.

Un administrateur achète du Stella-Jones

Un membre du conseil d’administration de Stella-Jones vient d’acheter pour près de 170 000 $ d’actions du spécialiste montréalais des traverses de chemin de fer et des poteaux électriques. Rhodri Harries a acheté un bloc de 5000 actions le 20 mai. Il a payé un prix unitaire de 33,55 $. L’action de Stella-Jones a rebondi de près de 50 % depuis son creux du mois de mars.