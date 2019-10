(New York) Wall Street montait à l’ouverture mardi, digérant une salve de résultats d’entreprises contrastés entre les chiffres solides de quelques grands noms de la cote comme UnitedHealth et JPMorgan Chase et les performances plus mitigées d’autres grandes banques.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,76 %, à 26 991,47 points, vers 10 h 20.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, prenait 0,77 %, à 8110,12 points, et l’indice élargi S&P 500 s’appréciait de 0,73 %, à 2987,86 points.

La Bourse new-yorkaise avait fini en légère baisse lundi, les courtiers s’interrogeant sur l’avancée des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis : le Dow Jones avait cédé 0,11 % et le NASDAQ 0,10 %.

Des informations de l’agence Bloomberg selon lesquelles Pékin souhaite poursuivre les pourparlers avant de signer un accord commercial avec Washington avaient notamment porté un coup aux principaux indices new-yorkais.

Le Fonds monétaire international a prévenu mardi que la guerre commerciale entre les deux puissances entamait durement le commerce international et allait amputer le PIB mondial de 0,8 %. Le Fonds estime que l’économie mondiale devrait enregistrer en 2019 sa croissance la plus faible depuis la crise financière, soit 3 %.

Ces estimations ont toutefois été élaborées avant l’annonce, vendredi, d’un accord de principe entre Pékin et Washington. Si l’accord était effectivement signé, l’impact sur le PIB serait atténué de 0,1 à 0,2 point, selon l’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath.

Mardi, les courtiers semblaient toutefois surtout porter leur attention sur l’entrée dans la saison des résultats.

« C’est une matinée chargée et, pour une fois, elle n’est pas dominée par l’actualité autour des négociations commerciales, mais par celle autour des résultats d’entreprises », observe Patrick O’Hare, de Briefing.

Plusieurs grands noms du secteur bancaire ont ouvert le bal d’un exercice auquel se plient chaque trimestre les entreprises cotées à Wall Street.

JPMorgan Chase a annoncé des résultats meilleurs que prévu, malgré un environnement de taux d’intérêt bas affectant les marges dans les activités classiques de prêts et de dépôts. Son titre prenait 2,60 %.

L’assureur UnitedHealth s’envole

En revanche, Goldman Sachs (-2,18 %), Wells Fargo (+0,81 %) et Citigroup (+1,10 %) ont fait part de résultats inférieurs aux attentes.

Mais « comme d’habitude, les résultats des valeurs financières contiennent de nombreux éléments variables qui peuvent donner lieu à des interprétations complexes. À ce stade, les réactions sont mitigées », note M. O’Hare.

D’autres grands noms de la place new-yorkaise ont fait part de résultats supérieurs aux attentes.

L’assureur santé UnitedHealth, membre du Dow Jones, voyait notamment son titre bondir de 7,80 % après la publication de ses chiffres trimestriels.

Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson prenait 2,24 % après avoir relevé ses objectifs annuels mardi et publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le groupe a prévenu qu’il n’était pas en mesure de prédire l’issue des procédures judiciaires auxquelles il fait face, notamment pour son rôle dans la crise des opiacés.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock, qui a fait part mardi de bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes et d’un nouvel afflux d’argent frais à gérer, en particulier dans ses produits financiers considérés comme plus sûrs, s’appréciait de 1,49 %.

Le spécialiste du courtage Charles Schwab profitait aussi de résultats meilleurs que prévu pour progresser de 4,83 %.

Selon une compilation d’estimations effectuée par le fournisseur de services financiers Factset, les analystes s’attendent en moyenne à une baisse des bénéfices par action des entreprises du S&P 500 de 4,7 % au troisième trimestre.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en recul, à 1,7151 % contre 1,729 % à la clôture précédente.