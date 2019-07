À suivre cette semaine : l'emploi en mi-année

Après l'accord temporaire de « cessez-le-feu » dans la guerre commerciale sino-américaine, annoncé au sommet des chefs d'État du G-20, cette semaine s'annonce relativement calme, car elle est écourtée par les congés de fête nationale au Canada et aux États-Unis.

L'attention des marchés sera concentrée sur la mise à jour, vendredi, des données de l'emploi en juin dans les deux pays.

« Aux États-Unis, considérant l'anticipation des marchés envers une réduction de taux de la Réserve fédérale (Fed) à la fin de juillet, le rapport sur les emplois non agricoles en juin s'annonce plus critique que d'habitude », note Martin Roberge, analyste chez Canaccord Genuity.

Et au Canada, « les statistiques sur l'emploi en juin, en plus de la balance commerciale (exportations/importations) en mai, aideront à évaluer la réaction de la Banque du Canada » après un mouvement de la Fed.

Aux États-Unis ?

De l'avis de Derek Holt, vice-président et directeur des études économiques chez Scotia Marchés des capitaux, « la préoccupation aux États-Unis sera de voir si la faible création d'emplois non agricoles mesurée en mai - à peine 74 000 emplois après les 224 000 d'avril et les 153 000 de mars - était un épisode passager ou le signe d'un affaiblissement persistant ou accentué du marché du travail ».