Wall Street nerveuse face aux négociations Chine-États-Unis

Wall Street a débuté la séance en légère baisse mercredi, hésitant face aux incertitudes croissantes sur l'avancée des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine: le Dow Jones cédait 0,05% et le Nasdaq 0,23%.

La Bourse de New York s'était enfoncée dans le rouge mardi, assommée par l'annonce surprise par l'administration américaine de taxes supplémentaires sur les importations chinoises au moment où Washington et Pékin entament une nouvelle phase délicate de pourparlers: le Dow Jones avait plongé de 1,79% et le Nasdaq de 1,96%.