Toronto baisse pendant que les Américains fêtent

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a cédé 3,44 points à 15 091,58 points. Le volume des transactions a été particulièrement faible, et seulement 83,3 millions d'actions ont changé de mains.

Les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé de la Thanksgiving.

Dans les échanges internationaux, le cours du pétrole brut a reculé de 78 cents US à 53,85 $ US le baril. La baisse du prix du West Texas Intermediate faisait suite à la publication d'un rapport en Arabie saoudite suggérant que la production avait atteint des sommets records, a observé Candice Bangsund, gestionnaire de portefeuille pour Fiera Capital.

« Alors cela a évidemment pesé sur les prix du brut cet après-midi, et a appuyé les inquiétudes du marché quant à une réémergence d'une surproduction sur le marché du pétrole. En plus, les chiffres hebdomadaires sur les réserves de brut ont témoigné d'une hausse, hier », a-t-elle affirmé.

« Le pétrole connaît une période assez difficile, même si nous avons pu observer une légère reprise dans les derniers jours. »

Un portrait plus juste de ce qui attend les prix du pétrole brut d'ici la fin de l'année émergera lorsque les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se rencontreront le 6 décembre pour discuter de leurs niveaux de production.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,73 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,36 cents US de la veille.

Ailleurs dans les échanges internationaux des matières premières, le cours de l'or a rendu 10 cents US à 1227,90 $ US l'once, tandis que celui du cuivre a avancé de 0,6 cent US à 2,80 $ US la livre.