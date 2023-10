Rapport de la SCHL

La pénurie de logements s’aggrave au Québec

La pénurie de logements au Québec s’est aggravée en un an, alors qu’elle s’est légèrement atténuée en Ontario, selon la plus récente mise à jour de l’étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) portant sur la pénurie de logements au pays.