Pour des parcs industriels plus verts

L’évolution de l’activité industrielle a des répercussions sur les parcs d’entreprises vieillissants de la région montréalaise. Pour rester attrayante auprès des investisseurs, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) débloque 3 millions de dollars dans le but de moderniser les zones industrielles tout en visant leur décarbonation à terme.

Le parc industriel du futur se veut un environnement à vocation multiple où la personne peut travailler, certes, mais aussi s’amuser et pourquoi pas y vivre. Les nuisances liées à la fabrication lourde se font plus rares qu’autrefois, un constat qui ouvre la porte au voisinage des fonctions.

Il faut penser à verdir les zones industrielles de première génération, à les densifier et à améliorer leur desserte en transports en commun.

Les vieux parcs industriels n’ont pas le choix de s’ajuster à la nouvelle dynamique avec un coup de pouce des pouvoirs publics pour éviter un exode de l’emploi, phénomène qui s’accompagne d’un coût associé à l’étalement urbain.

La Communauté métropolitaine de Montréal lance le Programme de revalorisation des espaces industriels visant à accélérer la transition écologique des parcs, des terrains et des bâtiments industriels du Grand Montréal. Développée conjointement avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, cette initiative représente un investissement de plus de 3 millions, dont 2,8 millions provenant du gouvernement du Québec.

« Il s’agit d’une première phase d’une offensive qu’on met en place pour transformer nos espaces industriels », explique au téléphone Sylvain Giguère, économiste en chef et responsable du développement économique à la CMM.

L’argent servira à financer le plan de revalorisation des espaces industriels des 14 MRC et agglomérations du territoire. Des organismes comme Montréal International et Investissement Québec International joueront un rôle d’appui.

Terrains vacants ciblés

Les pistes d’action ont été identifiées dans le Plan métropolitain de développement économique de 2022-2031, dévoilé en novembre dernier. Trois priorités s’en dégagent : enlever les contraintes des terrains encore vacants, optimiser et accélérer la transformation énergétique des parcs industriels, et requalifier le patrimoine bâti.

« Le programme vient mettre en œuvre les actions du Plan de développement métropolitain. Il va s’agir d’identifier les actions à mener rapidement et de préciser les résultats attendus », de préciser M. Giguère.

Selon le dernier inventaire des terrains industriels réalisé par la CMM en 2019, le territoire dispose de 3895 hectares de terrains industriels vacants. Environ 70 % de ces espaces (2688 hectares) sont grevés de contraintes.

« Notre cible est de lever des contraintes sur 60 % des terrains qui sont assujettis d’ici 2041 », indique M. Giguère.

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification et de coordination regroupant 82 municipalités et totalisant 4,1 millions de personnes. La CMM a des compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l’environnement.