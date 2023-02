Après les bureaux et les centres commerciaux, le Groupe Mach s’intéresse maintenant aux établissements hôteliers.

Il a fait l’acquisition mercredi de l’hôtel InterContinental, dans le Vieux-Montréal.

L’établissement de 357 chambres situé tout près du Palais des congrès a été payé dans les environs de 80 millions, un prix qui revient à environ 225 000 $ par chambre. La vente porte à la fois sur l’actif immobilier et l’entreprise hôtelière.

Le vendeur est la société suédoise Pandox. Elle en était devenue propriétaire en 2007 en payant 49 millions à InterContinental et à la division Cadim de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

C’est le Groupe Mach qui s’occupera de l’exploitation de l’hôtel de prestige. « C’est une première pour nous », confie son président, Vincent Chiara, au téléphone. D’autres acquisitions pourraient suivre en temps et lieu.

Le contrat avec l’enseigne InterContinental vient d’être renouvelé et Mach s’est entendu avec le directeur général de l’hôtel, Martin Leclerc, sur les termes d’un contrat à long terme.

M. Chiara a dit aimer la valeur de l’actif immobilier. Il soutient que la valeur de remplacement de l’hôtel représente de deux à trois fois le prix payé.

« C’est un actif qui a besoin d’être rafraîchi », signale-t-il. Des travaux de 20 à 25 millions seront réalisés au cours des trois prochaines années. Les chambres seront refaites, ainsi que les locaux communs.

Précisons que le Groupe Mach acquiert l’hôtel seul. En conséquence, la famille Saputo, avec laquelle Mach collabore souvent dans des transactions immobilières, n’est pas partie prenante à la transaction de l’lnterContinental, assure M. Chiara.

Construit en 1991, l’hôtel InterContinental, situé au 360, rue Saint-Antoine Ouest à Montréal, se compose de deux bâtiments. Le plus récent, constitué d’une tour de 26 étages, comprend des chambres et des suites, tandis que le plus ancien, appelé le Nordheimer et datant de 1888, abrite les salles de conférence et de réception.

L’InterContinental comprend deux restaurants gastronomiques ainsi qu’un centre d’affaires proposant plus de 25 000 pi⁠2 d’espaces de conférence et d’évènements.

L’immeuble offre une superficie totale de 325 000 pi⁠2 et est annexé au Centre de commerce mondial de Montréal.

Le Groupe Mach gère un parc de plus de 240 immeubles, dont des immeubles phares tels que l’Édifice Sun Life, le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria et la tour KPMG, à Montréal, ou le Complexe Jules-Dallaire et la Place de la Cité, à Québec. Mach a fait une percée du côté de l’Ontario et des Maritimes dans les derniers mois.