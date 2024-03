(Montréal) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a publié une nouvelle politique sur les relations avec les Autochtones, quelques mois après la démission massive de son conseil consultatif composé d’éminents dirigeants autochtones.

La Presse Canadienne

La politique inclut des principes tels que la sensibilisation à la culture et l’engagement du personnel, l’engagement et les relations communautaires, la réconciliation économique ainsi que la protection de l’environnement et la sécurité.

« Le CN est profondément engagé vers la réconciliation et à la poursuite de la collaboration avec les communautés autochtones sur l’ensemble de son réseau », a affirmé Olivier Chouc, vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques du CN, par voie de communiqué.

« En reconnaissant notre passé et en assumant nos responsabilités, nous posons des bases plus solides pour continuer à développer des relations respectueuses, durables et mutuellement bénéfiques avec les Autochtones. »

Le conseil a démissionné à la fin de l’année dernière après que ses coprésidents ont déclaré que l’entreprise n’avait pas reconnu les torts passés et n’avait pas suivi ses recommandations de réconciliation.

La nouvelle politique survient à la suite de la reconnaissance par le CN du rôle historique que les chemins de fer ont joué dans le cadre des politiques coloniales. Cette reconnaissance a été publiée en décembre dans la foulée de la démission massive du conseil.

Le CN est l’une des nombreuses grandes entreprises canadiennes qui ont nommé des conseils consultatifs autochtones au cours des dernières années en réponse à un appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

La commission a appelé le secteur des entreprises à s’engager dans des consultations significatives et des relations respectueuses avec les peuples autochtones, et à garantir qu’ils aient un accès équitable aux occasions d’emploi, de formation et d’éducation, ainsi qu’aux avantages durables à long terme des projets de développement économique.

Toutefois, les experts en affaires autochtones affirment que ces objectifs sont encore loin d’être réalisés, comme en témoigne la démission du conseil consultatif autochtone du CN.

Certains ont exhorté les entreprises canadiennes à aller au-delà de la façade et à agir concrètement, notamment en fixant des objectifs en matière de représentation autochtone au sein des conseils d’administration et des objectifs concernant l’embauche dans l’ensemble de l’organisation.

De telles mesures pourraient également inclure des accords d’approvisionnement pour garantir que les entreprises appartenant à des Autochtones bénéficient d’un accès équitable aux contrats d’entreprise.

Mélanie Allaire, cheffe des relations avec les Autochtones du CN, a indiqué que l’entreprise élabore son premier plan d’action de réconciliation, qui vise à décrire des initiatives spécifiques et mesurables permettant au CN de suivre ses progrès. Le plan sera annoncé plus tard cette année.

« Cette nouvelle politique n’est qu’un élément du travail global entrepris par le CN pour établir des relations solides et significatives avec les Autochtones », a soutenu Mme Allaire, dans un communiqué.

Le CN affirme que son réseau opère à l’intérieur ou à proximité de près de 230 terres de réserve de plus de 120 communautés des Premières Nations et des peuples métis au Canada, ainsi que de « sept communautés tribales aux États-Unis », détaille l’entreprise dans son communiqué.