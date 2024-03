Climeworks avait d’abord ouvert un premier site en 2017 à Hinwil, près de Zurich, où le CO 2 recyclé sert notamment à gazéifier des boissons et stimuler la pousse des plantes dans des serres.

Climeworks fournit ses services de captage de CO 2 au danois Lego

(Zurich) Le géant danois Lego a annoncé mardi avoir passé un accord avec la start-up suisse Climeworks, spécialisée dans le captage direct de CO 2 dans l’air, pour réduire l’empreinte carbone de ses célèbres petites briques en plastique colorées.

Agence France-Presse

Le numéro un mondial du jouet a scellé un contrat de neuf ans avec Climeworks aux côtés de Kirkbi – la société – pour un montant total de 2,8 millions de dollars (2,5 millions d’euros), indique-t-il dans un communiqué.

Ce contrat vise éliminer de manière « permanente » les émissions de CO 2 difficile à réduire, précise le communiqué.

Climeworks, une start-up en plein essor, continue ainsi d’étoffer la liste de ses clients, ce type de contrats à long terme étant « la pierre angulaire » de son développement, indique-t-elle dans un communiqué séparé.

La start-up – qui compte déjà parmi ses clients le géant informatique Microsoft, le réassureur Swiss Re, le géant suédois de l’habillement H & M ou encore la banque américaine JP Morgan Chase-a signé début mars un contrat avec l’allemand Lufthansa et sa filiale Swiss, les premières compagnies aériennes à faire appel à ses services.

Fondée en 2009 par deux doctorants de l’École polytechnique fédérale de Zurich, Climeworks fait partie de la poignée d’entreprises qui se sont spécialisées dans le captage direct de CO 2 dans l’air, qui consiste à extraire du dioxyde de carbone déjà présent dans l’atmosphère, via de grands ventilateurs et procédés chimiques, pour tenter de limiter le réchauffement climatique.

Elle avait d’abord ouvert un premier site en 2017 à Hinwil, près de Zurich, où le CO 2 recyclé sert notamment à gazéifier des boissons et stimuler la pousse des plantes dans des serres.

Puis en 2021, elle a ouvert une usine en Islande où du CO 2 est retiré de l’air et stocké sous terre en le cristallisant dans la roche. Il s’agissait de la première usine de ce type au monde. Elle prépare actuellement l’ouverture d’une seconde usine en Islande.

En 2022, le rapport du GIEC avait changé d’avis sur le captage de CO 2 , estimant qu’il ne suffisait plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs de l’accord de Paris d’ici 2050. Compte tenu de l’accélération du réchauffement climatique, retirer du CO 2 de l’atmosphère s’avère également nécessaire.

Cette technologie suscite toutefois des critiques en raison de son coût élevé. Elle nécessite de surcroît des sources d’énergie à faible émission de carbone pour être efficace.