La firme de génie-conseil AtkinsRéalis (ex-SNC-Lavalin) effectuera les travaux d’ingénierie et de conception préliminaire du projet de grosse usine de production d’hydrogène dit « vert » que la société TES Canada propose de construire à Shawinigan.

Baptisé « Projet Mauricie » depuis son annonce en grande pompe en novembre dernier, ce projet industriel estimé à près de 4 milliards vise le démarrage en 2028 d’une usine capable de produire jusqu’à 70 000 tonnes par an d’hydrogène dit « vert » parce qu’il sera produit avec de l’électricité de sources renouvelables : hydraulique, éolienne et solaire.

Aussi, cette production d’hydrogène vert sera surtout destinée au marché canadien de remplacement des carburants d’origine fossile (gaz naturel, mazout) pour des usages en industries et en transport.

L’obtention du premier mandat d’ingénierie lié au « Projet Mauricie » par AtkinsRéalis a été confirmée lundi par la présidente de ses activités au Canada, Stéphanie Vaillancourt, lors d’un discours de présentation corporative devant un auditoire de centaines de gens d’affaires rassemblés par le Cercle canadien de Montréal.

De l’avis de Mme Vaillancourt, « l’hydrogène vert offre une solution efficace pour décarboner les processus industriels lourds et le transport de longue distance, ainsi que d’autres secteurs qui ne sont pas adaptés à l’électrification directe ».

Alors que les priorités d’affaires d’AtkinsRéalis misent de plus en plus sur les projets d’infrastructures en énergies propres, Mme Vaillancourt a exprimé sa satisfaction de « voir [l’]entreprise se positionner en tant que chef de file dans le domaine de l’hydrogène après avoir développé un important portefeuille dans ce domaine à l’échelle mondiale. »

« C’est avec fierté que nous mettons notre vaste expertise au service de ce projet québécois innovateur qui autoproduira en grande partie de l’électricité renouvelable avec des éoliennes et un parc solaire pour produire de l’hydrogène vert », selon Stéphanie Vaillancourt.

Entrée à la haute direction d’AtkinsRéalis en 2019, alors connue sous SNC-Lavalin, Mme Vaillancourt a été promue présidente des activités au Canada il y a quelques mois, en fin d’année 2023. À ce poste, elle dirige des activités qui emploient 7000 personnes au Canada, dont 2300 au Québec.

En fin d’exercice 2023, les activités d’AtkinsRéalis au Canada comptaient pour 2,41 milliards en revenus, soit un peu plus du quart (28 %) de l’ensemble du chiffre d’affaires de la multinationale dirigée de Montréal.

Ian Edwards absent

La présentation de Stéphanie Vaillancourt devant le Cercle canadien de Montréal, lundi, était son premier discours depuis sa nomination à la présidence canadienne d’AtkinsRéalis, alors qu’elle complète une tournée de rencontres avec les équipes de l’entreprise réparties dans l’ensemble du pays.

Le président et chef de la direction d’AtkinsRéalis, Ian Edwards, habituellement le principal interlocuteur de l’entreprise devant ses actionnaires et ses financiers, était absent de la conférence de sa collègue. Il y a trois ans, M. Edwards s’était retiré à quelques jours d’avis d’un discours prévu devant ce même Cercle canadien en invoquant sa maîtrise inadéquate du français dans le sillon d’une controverse linguistique déclenchée par le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau.

Mais lundi, à propos de TES Canada, le président d’AtkinsRéalis, Ian Edwards, a signalé par communiqué que « l’hydrogène vert offre une option intéressante en matière d’énergie propre pour les secteurs difficiles à décarboner ».

Selon la description fournie par AtkinsRéalis, mais sans en préciser la valeur, son mandat d’ingénierie-conseil auprès de TES Canada comprend « l’élaboration des plans de projet, du calendrier d’exécution et des estimations de coûts ».

Aussi, AtkinsRéalis fournira « des évaluations des répercussions environnementales » du projet d’usine d’hydrogène vert et « aidera TES Canada à obtenir les permis requis pour le projet » ainsi que « pour tout ce qui concerne l’engagement des parties prenantes et dans la collectivité ».

Il faut rappeler que l’annonce de ce projet de grosse usine d’hydrogène vert à Shawinigan en novembre avait suscité une controverse parce que TES Canada prévoit aussi l’aménagement de ses propres installations de production d’électricité d’origine éolienne et solaire dans la région de la Mauricie, et hors du réseau d’Hydro-Québec qui, lui, est prévu à hauteur de 30 % de ses besoins en électricité.