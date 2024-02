Dans un communiqué publié mardi, Les Compagnies Loblaw Limitée dit avoir l’intention d’améliorer son réseau de magasins et d’accroître l’accessibilité à des aliments et à des services de santé abordables.

Loblaw va investir deux milliards et créer plus de 7500 emplois en 2024

(Brampton) Le géant canadien Loblaw annonce qu’il prévoit l’injection de 2 milliards dans l’économie canadienne en 2024 et la création dans cette foulée de plus de 7500 emplois.

La Presse Canadienne

Loblaw est propriétaire de nombreuses bannières, dont Maxi, Maxi et Cie, Provigo et Pharmaprix.

L’entreprise basée à Brampton, en Ontario, annonce aussi la construction de plus de 40 nouveaux magasins, l’agrandissement ou la relocalisation de dix autres et la rénovation de plus de 700 d’entre eux. Plus précisément, le géant du détail aménagera 140 nouveaux espaces dédiés aux soins cliniques en pharmacie.

Loblaw signale que l’investissement de cette année s’ajoute aux quelque 10 milliards investis par l’entreprise depuis 2016.

