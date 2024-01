(Toronto) Les clients de Rogers qui ne sont pas liés par un contrat vont payer davantage pour leurs forfaits de téléphonie mobile à partir de la fin du mois.

La Presse Canadienne

Les hausses de prix se situeront dans une fourchette de moins de 7 $ à plus de 9 $ par mois, selon leur forfait, affirme la société de télécommunication. Cette décision prendra effet sur les factures reçues après le 17 janvier.

Le porte-parole de Rogers, Cam Gordon, a déclaré que l’entreprise s’engage à offrir « les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées », ce qui comprend une plus grande capacité, l’expansion de son réseau dans plus de communautés et une amélioration du service à la clientèle.

Il souligne les récentes annonces de Rogers visant à accroître l’abordabilité, comme l’introduction de son forfait 5G à prix réduit pour les ménages à faible revenu admissibles et la décision prise en mai dernier de réduire de moitié le prix par gigaoctet de données sur son forfait 5G le plus populaire.

À la suite du rachat de Shaw par Rogers pour 26 milliards en avril dernier, le chef de la direction de l’entreprise, Tony Staffieri, avait dit en entrevue que l’accord et les conditions qui y étaient associées visaient à accroître la concurrence et que « les prix vont baisser ».

Les porte-parole de BCE et de Telus n’ont pas immédiatement répondu aux questions à savoir si elles allaient, elles aussi, augmenter les prix. Québecor affirme qu’elle a gelé ses prix pour les clients de ses marques Freedom Mobile, Vidéotron et Fizz.