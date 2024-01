Air Canada est arrivé à l’heure pour 63 % de ses vols l’année dernière. Environ 140 000 avions sont arrivés en retard à la porte d’embarquement, soit plus de 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue.

(Montréal) Air Canada arrive au dernier rang en matière de ponctualité parmi les grands transporteurs aériens d’Amérique du Nord en 2023, selon un rapport de la société de données aéronautiques Cirium.

Le plus important transporteur aérien canadien est arrivé à l’heure pour 63 % de ses vols l’année dernière. L’entreprise se trouve ainsi au dernier rang parmi les 10 plus grandes compagnies aériennes en Amérique du Nord. Environ 140 000 avions sont arrivés en retard à la porte d’embarquement, soit plus de 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue.

Ce chiffre était inférieur de cinq points de pourcentage par rapport aux deuxième et troisième transporteurs les plus bas, respectivement JetBlue Airways et Frontier Airlines.

WestJet, l’autre grand transporteur canadien, s’est classée au septième rang avec un taux de ponctualité de 69 %.

Pendant ce temps, Delta Air Lines arrive en tête avec un taux de 85 %, suivie par Alaska Airlines avec 82 %.

Air Canada affirme que ces résultats « reflètent les défis qui ont touché les transporteurs aériens au Canada tout au long de l’année ». « Cependant, nos opérations se sont constamment améliorées, de sorte qu’à la fin de l’année, notre performance mensuelle en matière de ponctualité s’est améliorée de plus de 10 points de pourcentage par rapport à juillet, une augmentation significative », a déclaré son porte-parole, Peter Fitzpatrick, dans un courriel.

La réduction du nombre de vols en retard et annulés reste une priorité pour l’entreprise, a-t-il ajouté.

Par le passé, Air Canada a souligné que la pénurie de contrôleurs aériens, les conditions météorologiques et un réseau fonctionnant à plein régime dans un contexte de forte demande pouvaient entraîner des délais plus longs avant de récupérer d’une période de perturbation.

Le président et chef de la direction, Michael Rousseau, a admis que le taux de ponctualité d’Air Canada était relativement plus bas, notamment après une vague de retards de vols en juin et juillet.

Même avec plus de personnel et des investissements technologiques, le déroulement des activités du transporteur ne correspondait pas toujours « aux attentes », avait-il déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique en août.

Le grand patron d’Air Canada attribuait ses difficultés aux « conditions météorologiques violentes » – les orages en particulier – et aux problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale. « Nous consacrons beaucoup de temps à améliorer notre ponctualité », insistait-il.

Il a également reconnu que les taux d’occupation élevés – lorsque tous les avions sont presque entièrement réservés – entraînaient des répercussions après l’annulation des vols, car les passagers se dépêchaient de réserver à nouveau auprès de concurrents et pouvaient arriver des heures ou des jours plus tard que prévu.

D’autres raisons peuvent également expliquer les retards. Le temps froid au Canada fait en sorte que les avions doivent être dégivrés dès octobre, que les pistes doivent être déneigées et que les heures d’atterrissage et de décollage sont plus étalées.

Les obstacles hivernaux font en sorte qu’il est difficile d’atteindre au Canada un taux de ponctualité similaire à ceux observés aux États-Unis.

Les températures assez douces à travers le pays pendant les Fêtes ont permis à la plupart des passagers de voyager sans anicroche. Ce résultat contraste avec les témoignages de déplacements difficiles survenus l’an dernier, lorsque des milliers de passagers ont vu leurs vols retardés ou annulés en grande partie à cause des mauvaises conditions météorologiques.