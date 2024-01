(New York) Les ventes de Tesla ont bondi au cours des trois derniers mois de 2023 après que le constructeur automobile a réduit ses prix et que les clients se sont précipités pour profiter des allègements fiscaux sur les véhicules électriques – des conditions qui seront difficiles à reproduire en 2024.

Jack Ewing The New York Times

L’entreprise a déclaré mardi qu’elle avait vendu 484 500 voitures au quatrième trimestre, contre 435 000 au troisième trimestre et 405 000 au quatrième trimestre 2022. Sur l’ensemble de l’année, Tesla a vendu 1,8 million de véhicules. Grâce à ces gains, Tesla est en bonne voie pour vendre plus de 2 millions de voitures en 2024, ce qui pourrait lui permettre de dépasser des constructeurs automobiles bien établis comme Mercedes-Benz et Renault.

Le rebond des ventes au quatrième trimestre devrait contribuer à calmer les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité de Tesla à défendre sa position dominante sur le marché des véhicules électriques face à la concurrence accrue des constructeurs automobiles traditionnels.

Au cours de l’année écoulée, Tesla a perdu des parts de marché au profit de rivaux tels que General Motors, Hyundai, Ford Motor Co. et Volkswagen, qui ont lancé davantage de véhicules électriques. La moitié des voitures électriques vendues aux États-Unis le sont par Tesla. En 2022, Tesla représentait les deux tiers du marché.

Un autre fabricant de véhicules électriques, Rivian, a déclaré mardi avoir vendu près de 14 000 véhicules au cours des trois derniers mois de l’année. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à l’année précédente, mais en baisse d’environ 10 % par rapport au troisième trimestre.

Dépassé par BYD

En Chine, le plus grand marché pour les voitures électriques, Tesla doit faire face à une concurrence intense de la part de BYD et d’autres constructeurs automobiles chinois. BYD a vendu 526 000 voitures entièrement électriques dans le monde au quatrième trimestre, dépassant ainsi Tesla, une étape à laquelle de nombreux analystes automobiles s’attendaient compte tenu de la croissance rapide de l’entreprise chinoise.

En Europe, Volkswagen et ses divisions Audi et Skoda vendent plus de véhicules électriques que Tesla, bien que le modèle Y de Tesla soit de loin le modèle le plus vendu sur le continent, selon les données compilées par Schmidt Automotive Research.

Aux États-Unis, les personnes intéressées par l’achat d’une voiture électrique avaient tout intérêt à en prendre livraison avant la fin de l’année en raison des nouvelles règles visant à exclure la Chine de la chaîne d’approvisionnement.

Tesla avait prévenu sur son site internet que les deux versions les moins chères de sa berline Model 3 ne donneraient plus droit à des crédits d’impôt fédéraux de 7500 $ après le 31 décembre. Ces voitures sont équipées de batteries fabriquées en Chine. L’Allemagne et certains autres pays européens ont également supprimé les subventions accordées aux acheteurs de véhicules électriques.

Pour maintenir ses ventes, Tesla a baissé ses prix, proposant sur son site web des Model 3 à un prix bien inférieur à 30 000 $ après prise en compte des crédits d’impôt. À la fin du mois de décembre, le nombre de voitures à bas prix figurant sur le site web semblait avoir diminué, ce qui laissait penser que la stratégie avait porté ses fruits. Mais les réductions de prix ont réduit les bénéfices de Tesla, qui ont chuté de 44 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

Tesla a déclaré qu’elle annoncerait ses résultats pour le quatrième trimestre 2023 le 24 janvier.

Même si moins de Tesla seront admissibles aux crédits d’impôt fédéraux en 2024, l’entreprise est en meilleure position que la plupart de ses concurrents. La version Performance de la Model 3, qui comprend des roues et des freins améliorés, restera admissible à la subvention, de même que toutes les versions du VUS Model Y, selon un site web du gouvernement fédéral. Tesla fabrique les batteries de ces voitures dans une usine du Nevada exploitée avec Panasonic, ce qui lui permet de répondre aux exigences de fabrication nationale.

Cela donne à Tesla un avantage significatif sur des concurrents comme Ford, qui a déclaré que son VUS Mustang Mach-E ne serait pas admissible au crédit d’impôt pour la nouvelle année.

Ford et d’autres constructeurs s’appuient sur des fabricants chinois pour des composants essentiels. Ford construit des usines de batteries aux États-Unis, mais elles ne commenceront pas à produire avant 2025.

General Motors fabrique des batteries dans une nouvelle usine de l’Ohio, mais a du mal à faire fonctionner l’usine à pleine capacité. Dans un premier temps, seule la Chevrolet Bolt pourra bénéficier de crédits, a déclaré GM en décembre. La Cadillac Lyriq et le Chevrolet Blazer électrique ne seront plus admissibles.

GM a déclaré qu’il ajustait sa chaîne d’approvisionnement afin que ces véhicules et d’autres, y compris les versions électriques de la camionnette Chevrolet Silverado et du VUS Equinox, deviennent admissibles au début de l’année.

Tesla et d’autres constructeurs automobiles pourraient également bénéficier de la baisse des taux d’intérêt au cours de la nouvelle année. Les investisseurs parient sur le fait que la Réserve fédérale et d’autres banques centrales commenceront à réduire les taux d’intérêt à mesure que l’inflation ralentira.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.