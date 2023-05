La Laiterie Chagnon, l’un des derniers acteurs québécois dans l’industrie du yogourt, a mis son usine de Waterloo en vente. Si les propriétaires, qui restent aux commandes, n’ont pas l’intention de cesser leur production, ils annonceront sous peu le début d’une « collaboration » avec une entreprise d’ici active dans le même secteur.

« L’usine était devenue désuète. Elle n’avait pas la capacité de produire plus », a expliqué au bout du fil le porte-parole de l’entreprise, André Michaud, qui ajoute dans la foulée que les Kaiser (Nathan et Christian) restaient « partie prenante » de l’entreprise.

Or, les installations de 32 000 pieds carrés, dont le prix de vente de 2 200 000 $ (plus taxes) est affiché sur Centris depuis à peine quelques jours, ne répondent plus au besoin de l’entreprise de Waterloo, en Estrie, qui produit environ 40 000 litres de lait par semaine. Pour le moment, la laiterie y fabrique toujours une partie de sa production. Il a toutefois été impossible de savoir où avait été transférée l’autre portion des activités.

PHOTO TIRÉE DE CENTRIS Les installations de 32 000 pieds carrés, dont le prix de vente s’élève à 2 200 000 $ (plus taxes), sont affichées sur Centris depuis à peine quelques jours.

Les propriétaires devraient annoncer éventuellement une « potentielle collaboration » avec un autre acteur. Selon M. Michaud, qui a refusé de parler de fusion, cette entente se conclurait avec une entreprise québécoise qui œuvre dans le même secteur. Il a également laissé entendre que le modèle d’affaires de l’entreprise n’était pas encore défini. Depuis le début de l’année 2020, le beurre, le yogourt et la crème glacée de la Laiterie Chagnon sont vendus en exclusivité dans tous les supermarchés IGA du Québec. Les produits ne cesseront pas de garnir les réfrigérateurs et les congélateurs des épiceries, a-t-on tenu à assurer.

« Je ne suis pas surpris par cette nouvelle, a laissé tomber une source qui travaille dans l’industrie de la transformation laitière. Il y a beaucoup de consolidation dans le secteur. Ça coûte cher, faire de la transformation. C’est difficile pour les laiteries. La Laiterie Chagnon fait beaucoup de produits. Ça sera difficile de tout faire dans une seule usine. »

Acquisitions

Rappelons que la Française Lactalis a acquis en décembre 2020 les yogourts IÖGO, produits auparavant par la coopérative Agropur.

En octobre 2021, un autre acteur québécois de l’industrie du yogourt, la Laiterie Chalifoux – connue pour ses petits pots en verre de marque Riviera – est passée aux mains de la coopérative française Alsace Lait.

La Laiterie Chagnon demeure l’une des rares entreprises québécoises à se tailler une place au rayon des yogourts.

Puis, le début de l’année 2023 a été difficile pour certaines petites laiteries de la province qui vendaient au détail. Dans le Bas-Saint-Laurent, la Laiterie Ora, qui distribuait son lait dans plus de 300 points de vente, a cessé ses activités. La rentabilité n’était pas au rendez-vous. Pendant la même période, la Laiterie Lampron, en Mauricie, a également arrêté de produire son lait biologique vendu dans des bouteilles de verre.