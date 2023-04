PHOTO MICHAEL SOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Amazon a signé, comme ses grands concurrents, un premier trimestre supérieur aux attentes, qui confirme le redressement de la trajectoire du groupe, dans un contexte économique difficile, qui incite les dirigeants à rester vigilants sur les coûts.

Thomas URBAIN Agence France-Presse

Sur la période de janvier à mars, le chiffre d’affaires a atteint 127,3 milliards de dollars, en hausse de 9 % sur un an et sensiblement au-delà des 124,6 milliards attendus par les analystes.

Après avoir initialement salué la publication dans les premiers échanges électroniques postérieurs à la clôture, Wall Street a finalement corrigé le tir et mis le titre sous pression. Il cédait plus de 2 % après avoir gagné plus de 10 %.

La place new-yorkaise a relevé la prévision de chiffre d’affaires d’Amazon pour le deuxième trimestre, soit une fourchette comprise entre 127 et 133 milliards de dollars, légèrement meilleure que les projections des analystes, qui tablaient sur 129,8 milliards.

Au premier trimestre, la croissance du chiffre d’affaires est venue de l’infonuagique, via la filiale Amazon Web Services (AWS), qui a vu ses revenus augmenter de 16 % sur un an, hors effets de change, même si cette progression témoigne d’un ralentissement.

D’un trimestre à l’autre, le chiffre d’affaires d’AWS s’est même légèrement tassé (- 0,1 %).

« Les clients continuent à chercher des moyens d’optimiser leurs dépenses dans le nuage pour faire face aux conditions économiques difficiles », a expliqué, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le directeur financier, Brian Olsavsky.

Le dirigeant a révélé que l’informatique à distance avait connu en avril un taux de croissance inférieur de 5 points de pourcentage à celui du premier trimestre, déjà en décélération.

Autre fait saillant : le dynamisme de la publicité, dont les revenus ont grimpé de 21 %, un rythme comparable à celui des trimestres précédents.

« Cette performance plus solide que prévu des deux centres de profit clés que sont AWS et la publicité indique que l’entreprise pourrait avoir redressé la barre », a commenté Andrew Lipsman, analyste du cabinet Insider Intelligence.

Ces chiffres compensent la croissance nulle des ventes en ligne, qui piétinent depuis plus d’un an.

Surveiller les coûts

Par ailleurs, « les mesures d’économie récentes semblent produire des améliorations de la rentabilité », a constaté Andrew Lipsman.

Amazon a notamment décidé de supprimer 27 000 postes au total. Fin mars, les effectifs du groupe étaient 10 % inférieurs à ceux de la même période de l’an passé, à 1,46 million d’employés.

« Nous faisons des progrès pour modifier notre structure de coûts et la ramener à ses niveaux d’avant la pandémie », a décrit Brian Olsavsky, évoquant notamment la refonte du maillage des services de livraison d’Amazon afin d’optimiser les déplacements.

Les marges restent sous pression, […] et nous pensons que, de ce fait, Amazon va continuer à donner la priorité à l’efficience et au retour sur investissement, et rompre avec l’ancienne philosophie qui consistait à se lancer dans une multitude de projets différents. Neil Saunders, analyste de GlobalData

Le bénéfice net de l’entreprise a atteint 3,1 milliards au premier trimestre, contre une perte nette de 3,8 milliards sur la même période de l’an passé.

Rapporté par action, donnée scrutée par le marché, le bénéfice est de 31 cents, bien au-dessus des 21 cents annoncés par les analystes.

« Pour la première fois depuis plusieurs trimestres, Amazon semble enfin avoir un peu le vent dans le dos », selon Andrew Lipsman.

Lors de la conférence téléphonique, le directeur général Andy Jassy a vanté les investissements massifs d’Amazon dans l’intelligence artificielle (IA), que tout le monde a à la bouche depuis le lancement de l’interface ChatGPT, en novembre.

« Les modèles de langage [qui permettent de générer des contenus] nécessitent des années à bâtir et des milliards de dollars » d’investissement, a fait valoir le responsable. « Et il n’y aura qu’un petit nombre d’entreprises prêtes à investir autant de temps et d’argent, parmi lesquelles Amazon. »

Andy Jassy a aussi parlé d’IA au sujet des appareils connectés, que le groupe veut utiliser pour créer « le meilleur assistant personnel au monde », une philosophie déjà incarnée par l’assistant Alexa. « Je pense qu’il y a un modèle économique significatif derrière. »