Les principaux acteurs de l’industrie aérospatiale se partageront environ 50 millions pour développer des technologies qui amélioreront l’empreinte carbone du secteur. Présentées ce vendredi à l’assemblée générale annuelle d’Aéro Montréal, ces initiatives sont au cœur des priorités de la nouvelle présidente-directrice générale de l’organisation, Mélanie Lussier.

« C’est l’aérospatiale durable, explique-t-elle en entrevue. En positionnant notre industrie comme plus durable, nous pourrons aussi nous montrer attractifs pour attirer de la main-d’œuvre et résoudre un défi auquel sont confrontées nos entreprises. »

À l’instar des années précédentes, le gouvernement Legault profitera de ce rendez-vous annuel pour annoncer un soutien financier à divers projets de recherche et développement. En 2023, quatre initiatives – qui représentent des investissements totaux qui frôlent les 100 millions – obtiendront un soutien financier de 47,47 millions. C’est le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui en présentera les détails.

La recherche et développement concernera la mise au point d’un système de commande de vol électrique, les carburants d’aviation durables, la propulsion hybride électrique et une plateforme de contrôle pour aéronefs plus légère.

Les projets financés par Québec Airbus Canada, Pratt & Whitney Canada et Consortium SAF+ : essais en vol pour favoriser l’utilisation des carburants d’aviation durables

CMC Électronique et Bell Textron Canada : développement de technologies de propulsion hybrides électriques

Bombardier et Thales Canada : création d’une plateforme de contrôle d’avion pour notamment diminuer son poids

Dirigeables Flying Whales et Thales Canada : développement d’un système de commande de vol électrique compact et d’une suite avionique connectée pour le dirigeable LCA60T

Ce n’est pas demain la veille que l’on verra des avions propulsés à l’électricité transporter plusieurs dizaines, voire des centaines de passagers. La route vers la décarbonation de l’industrie aérienne – qui représente de 2 % à 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre – sera longue. Dans ce contexte, on table sur une multitude d’initiatives pour tenter de réduire l’empreinte de l’industrie.

On ne parle pas d’une transition semblable à celle du secteur automobile où l’on finira par arrêter de construire des véhicules à essence. La propulsion hybride électrique, le carburant d’aviation durable et les technologies, c’est ce qui peut faire évoluer notre industrie. Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d’Aéro Montréal

Les quatre projets financés par Québec ont été retenus au terme d’une démarche déployée en juillet dernier visant à appuyer le développement de « technologies liées aux transports de demain ». Un volet de cette initiative concerne « l’aéronef de demain ».

Redémarrage

Mme Lussier pilotera sa première assemblée annuelle d’Aéro Montéral à titre de présidente-directrice générale. Après des années plus difficiles marquées par les restructurations chez Bombardier – l’un des principaux donneurs d’ouvrage du secteur – et les turbulences pandémiques, l’ambiance du rendez-vous annuel devrait être différente cette année.

Signe que la crise sanitaire ne semble qu’être un mauvais souvenir, un redémarrage vigoureux a été observé dans l’industrie l’an dernier. Des piliers comme Bombardier, Airbus Canada, Bell Textron ainsi que Pratt & Whitney Canada sont à la recherche d’employés. Des postes sont à pourvoir dans la plupart des entreprises de la grappe.

« Je reviens dans une industrie qui a vraiment le vent dans les voiles, dit Mme Lussier. Mais il faut être attractifs pour la relève. Les hausses de cadence de production, si on ne veut pas [les perdre], il faut réussir à conserver notre main-d’œuvre mobilisée. »

Aéro Montréal espère toujours voir le gouvernement Legault mettre la table à une zone d’innovation pour l’aérospatiale à Montréal. Mme Lussier s’attend à ce qu’une décision soit prise cette année.