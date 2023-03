Alcool

Forte hausse des droits d’accise pour les restaurants et bars

Le secteur canadien de la restauration se prépare à la plus forte augmentation des droits d’accise sur l’alcool au pays en plus de 40 ans, ce qui l’a incitée à lancer des avertissements pour prévenir que cette hausse de taxes pourrait entraîner la fermeture de certains bars et restaurants.