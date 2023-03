Le fabricant québécois de véhicules récréatifs BRP a présenté jeudi matin une performance de fin d’exercice épatante et des perspectives encourageantes pour les mois à venir.

Les résultats présentés surpassent les prévisions des experts. Notamment, le bénéfice par action ajusté pour les mois de novembre, décembre et janvier a augmenté de 28 % à 3,85 $, alors que les analystes prévoyaient 3,73 $.

Le chiffre d’affaires dépasse aussi les attentes. Les revenus du trimestre ont progressé de 31 % à un niveau record de 3 milliards. Les investisseurs attendaient 2,98 milliards.

« Le quatrième trimestre fut notre meilleur trimestre jamais enregistré », a lancé le PDG, José Boisjoli, pour débuter la conférence téléphonique organisée avec les analystes.

Le bénéfice d’exploitation ajusté de 528 millions a augmenté de 27 % sur un an, ce qui est relativement conforme aux anticipations qui s’articulaient autour de 534 millions.

Pour l’exercice 2024 amorcé dans les dernières semaines, la direction de BRP dit s’attendre à ce que les revenus oscillent entre 10,9 et 11,2 milliards, en hausse de 9 à 12 % sur un an, et que les profits par action se situent entre 12,25 $ et 12,75 $, en hausse de 2 à 6 % par rapport à 2023.

Ces prévisions présentées jeudi par BRP se comparent avantageusement à celles attendues par le marché au niveau des revenus, alors que le consensus des observateurs rejoint le point médian de la fourchette de profits pas action présentée par la direction. Le consensus des analystes pour l’exercice 2024 se situait autour de revenus de 10,6 milliards avec un bénéfice par action de 12,42 $.

« Les résultats du quatrième trimestre de BRP reflètent une bonne exécution en dépit des perturbations macroéconomiques, y compris les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement (qui selon la direction se normalisent progressivement) et les coûts de production plus élevés, et ce malgré que BRP dépasse néanmoins mon estimation de marge brute au quatrième trimestre », commente l’analyste Sabahat Khan, de RBC.

Son collègue Martin Landry, de la firme Stifel/GMP, souligne de son côté que BRP a atteint durant l’exercice sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée, soit 35 % en Amérique du Nord, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

« BRP a gagné des parts de marché dans tous les segments qu’elle exploite au cours du quatrième trimestre et selon la direction, BRP est l’entreprise détenant la plus forte part de marché parmi tous les équipementiers dans les segments qu’elle exploite, alors qu’elle occupait la quatrième place trois ans plus tôt. »

Chez Desjardins, Benoit Poirier mentionne que les attentes des analystes étaient possiblement trop conservatrices étant donné les récentes prévisions plus élevées que prévu affichées par les pairs de BRP.

La direction de BRP annonce par ailleurs une bonification de 12,5 % du dividende trimestriel versé aux actionnaires. Il atteindra dorénavant 13 cents par action.