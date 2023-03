(Toronto) Les niveaux de financement des six grandes banques canadiennes sont stables, a indiqué lundi l’agence de notation DBRS Morningstar, même si celles-ci cumulent une perte de valeur boursière d’environ 57 milliards au cours des deux dernières semaines.

La Presse Canadienne

Dans un rapport publié lundi, l’analyste Carl De Souza a fait valoir que la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank était idiosyncrasique et non représentative du secteur bancaire canadien.

Même si les six grandes banques ont perdu environ 9,2 % de leur valeur boursière, elles disposent d’un financement diversifié et stable et ont généralement une exposition plus faible aux titres à revenu fixe qui ont contribué à la chute de la Silicon Valley Bank, a précisé M. De Souza.

Les banques canadiennes ont également des pertes non réalisées sur les investissements obligataires à long terme comme la Silicon Valley Bank, mais l’analyste a souligné que ces pertes n’étaient pas aussi importantes et que les banques ne devraient pas être obligées de s’en départir en raison de leurs bases de dépôts plus résilientes.

M. De Souza a estimé que les banques canadiennes devraient être en mesure de naviguer dans les turbulences actuelles du marché, mais que DBRS continuait de surveiller de près les positions de liquidité.

Cependant, il a ajouté que la volatilité entraînerait probablement des coûts de financement plus élevés, ce qui pourrait nuire à la rentabilité.