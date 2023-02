Le virage électrique de BRP ira au-delà de l’arrivée des premières motoneiges sur les sentiers plus tard cette année. À la recherche de nouveaux vecteurs de croissance, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am évalue sérieusement la possibilité d’effectuer une incursion dans les vélos électriques.

« Cela fait longtemps que l’on étudie ce marché parce qu’il y a une tendance », explique le président et chef de la direction de la multinationale québécoise, José Boisjoli, en entrevue téléphonique avec La Presse. « En Europe, des gens vendent leur deuxième voiture pour se procurer un vélo électrique. On pense que cette tendance finira par arriver en Amérique. »

Le grand patron de l’entreprise établie à Valcourt n’a pas eu le temps de chômer, lundi. Devant des concessionnaires réunis à Houston, à l’occasion du dévoilement mondial des produits de BRP, M. Boisjoli a levé le voile sur les deux modèles de motoneiges (Ski-Doo et Lynx) qui seront livrés vers la fin de l’année. On parle de « quelques centaines d’unités ». Le gestionnaire a également donné une idée de ce qui pourrait, un jour, sortir des usines de l’entreprise.

BRP planifie offrir des versions électriques de ses motoneiges, véhicules tout-terrain (VTT) et autoquads biplaces d’ici la fin de 2026, ce qui représente un investissement de 300 millions. Les motocyclettes alimentées à l’électricité s’ajouteront l’an prochain. À plus long terme, ce sont les vélos électriques qui pourraient venir garnir le portefeuille de produits de la société. Cependant, le processus ne fait que commencer.

« C’est quelques années avant que l’on soit dans le marché, souligne M. Boisjoli. On déploie beaucoup d’énergie là-dessus parce que l’on sait qu’il y a un marché à saisir. »

BRP chiffre à 70 milliards les marchés où elle n’est pas présente. C’est ce qui avait été évoqué par M. Boisjoli en juin 2022, lorsqu’il avait révélé aux investisseurs que BRP avait l’œil sur de nouveaux créneaux en matière de mobilité électrique. À lui seul, le secteur mondial du vélo électrique représentait 26,5 milliards US en 2021, selon les données de la firme Statista. Il devrait continuer à croître pour atteindre près de 62 milliards US vers la fin de la décennie.

Sans tambour ni trompette, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am a déjà jeté, en août dernier, les bases de ce qui pourrait être au cœur de son incursion dans un nouveau marché. Il avait alors mis la main sur 80 % de Pinion GmbH, une entreprise allemande spécialisée dans la technologie des boîtes à engrenage.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE José Boisjoli est président et chef de la direction de BRP.

« Nous étions à la recherche d’une technologie pour nous différencier, dit M. Boisjoli. Pinion offre une transmission pour les vélos électriques qui permet d’éliminer le dérailleur arrière. Cette acquisition était l’une des étapes qui facilitaient notre entrée dans ce marché. »

Puis, en septembre dernier, c’est un groupe consacré aux nouvelles catégories de produits « à basse tension et à assistance humaine » qui a vu le jour.

Étape par étape

Les premières motoneiges électriques sortiront de l’usine de Valcourt un peu plus tard cette année. Il ne sera toutefois pas possible de s’en procurer chez les concessionnaires. Elles seront plutôt déployées en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe chez des organisateurs de voyages, comme Expériences BRP à Montebello, Lapland Safaris (Finlande) et Grand Adventures (Colorado), pour la prochaine saison. Les livraisons devraient s’effectuer à compter de décembre prochain.

Avec une autonomie estimée à 50 kilomètres avant une recharge, on souhaitait voir les motoneiges à l’œuvre dans un « environnement contrôlé », explique M. Boisjoli. « On commence avec ce segment parce qu’il est parfait. Ces exploitants vont effectuer deux ou trois sorties quotidiennes et parcourir des distances limitées. Si tout se déroule comme prévu, on espère pouvoir offrir [les motoneiges] à une clientèle plus large pour la saison 2024-2025. »

PHOTO FOURNIE PAR BRP Les deux premières motoneiges électriques de BRP : le Ski-Doo Grand Touring et le modèle Adventure Electric.

C’est à ce moment que l’on devrait avoir une idée du prix de détail.

L’électrification monopolise 200 personnes chez BRP à Valcourt, où l’entreprise est en train de concevoir l’équipement qui servira à la fabrication des blocs-batteries. Une centaine d’employés chez Rotax, en Autriche, se penchent sur tout ce qui concerne la motorisation électrique.

En dépit des craintes de récession et de la montée des taux d’intérêt – des facteurs qui peuvent réduire l’appétit des consommateurs pour les motoneiges, motomarines et autres véhicules électriques –, 17 des 19 analystes qui suivent les activités de BRP recommandent l’achat du titre.

M. Boisjoli a décliné les questions concernant la vigueur de la demande et les perspectives chez BRP en soulignant qu’il devait respecter la période de silence (quiet period) qui précède la publication des résultats financiers dans quelques semaines.

La Bourse de Toronto était fermée, lundi, à l’occasion du jour de la Famille. Vendredi dernier, l’action de l’entreprise avait clôturé à 120 $ – à 50 cents de son sommet des 52 dernières semaines.